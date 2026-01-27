Horóscopo de hoy, 27 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, martes 27 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: transformará una falla en oportunidad para generar un proyecto nuevo. Amor: en la pareja surgirán planteos o reclamos que le alterarán los nervios.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambios en áreas laboral o técnica no le agradarán pero habrá algo positivo. Amor: en lo sentimental, sentirá que su encanto es observado por alguien especial.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las buenas prácticas serán la clave para acceder a la industria más nueva. Amor: una actitud inusual causará molestias en la pareja pero insistirá en mejorar.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para alcanzar aquellas metas que parecen inalcanzables. Amor: si aleja a los entrometidos de siempre, su iniciativa creará una cálida intimidad.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios que le permitirán invertir en la necesaria innovación. Amor: un admirador secreto se revelará y será grato saber quién es la persona.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: insistirá en marcar errores y eso hará que el entorno se resista. Amor: al ver las cosas tal como son en la pareja, ayudará a poner las cosas en su lugar.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá observaciones de gente influyente pero su argumento convencerá. Amor: las discusiones en la pareja al final provocarán una dulce reconciliación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: negocios con familiares serán un desafío poco recomendable. Amor: su irresistible encanto atraerá a la persona menos imaginada de su entorno.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se destacará por producir logros que otros no pueden alcanzar. Amor: dejará atrás a alguien arrogante porque se acerca la persona que más desea.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una sociedad creada con colegas logrará un buen negocio. Amor: una sugerencia de su pareja no le gustará pero aliviará la tensión para dialogar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento propicio para aprobar exámenes o entrevistas por empleos. Amor: un conflicto de la pareja terminará y se encenderá la calidez que ha menguado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: habrá una suma de asuntos pendientes pero los resolverá con eficacia. Amor: surgirá una inesperada discordia en la pareja, pero disipará todas las dudas.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON ESPÍRITU SENSIBLE QUE EMBELLECE Y ARMONIZA EL LUGAR EN QUE VIVE Y TRABAJA.