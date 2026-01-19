Este lunes 19 de enero es un día importante para miles de familias en el país. El Ministerio de Educación abre las puertas de la Matrícula Digital 2026, una iniciativa que transforma la manera de acceder a la educación pública. A través de una plataforma moderna y accesible, madres, padres y tutores podrán solicitar vacantes sin colas, sin traslados y sin papeles, desde la tranquilidad de su hogar, según Minedu.

¡Atención padres! Matrícula Digital 2026: el paso que debes seguir desde tu celular HOY para no perder vacante en colegios del Minedu

Con el nacimiento de esta plataforma, se abre una nueva etapa para la comunidad educativa: una donde el tiempo deja de perderse en filas interminables y la burocracia cede paso a la sencillez. La tecnología se convierte aquí en aliada de las familias, derribando barreras y acercando oportunidades, para que cada niño y niña pueda asegurar su lugar en las aulas sin desplazamientos, sin esperas, sin incertidumbre. Desde cualquier rincón y con solo una conexión a internet, el acceso a la educación se vuelve más justo, más seguro y transparente, reafirmando el compromiso de construir un futuro donde aprender sea un derecho al alcance de todos.

El primer paso hacia esta nueva experiencia digital comienza en la palma de la mano. Los apoderados solo deben ingresar a este ENLACE desde su celular, a la plataforma oficial y elegir la opción “Crear usuario”. A partir de allí, el proceso fluye de manera clara y guiada: registrar el número de DNI, un correo electrónico activo y un celular de contacto, para luego completar los datos del estudiante y confirmar el vínculo familiar. Un trámite que antes implicaba tiempo y espera, hoy se transforma en un recorrido sencillo y seguro, pensado para acompañar a las familias en el camino que abre las puertas de la educación.

Una vez validado el registro, la cuenta empieza a existir dentro del sistema de matrícula del Minedu, convirtiéndose en la llave de acceso a un proceso claro y ordenado. Desde ese momento, los padres y apoderados podrán consultar información esencial y participar de manera oportuna en la presentación de solicitudes de vacantes en los colegios públicos, asegurando con anticipación el lugar de sus hijos para el año escolar 2026.

Qué significa la matricula digital y cuáles son las ventajas

Esta herramienta es un sistema tecnológico diseñado para que los tutores legales puedan inscribir a los estudiantes en el sistema educativo público sin tener que presentarse físicamente en las escuelas. Se trata de un procedimiento seguro y ágil que busca democratizar el acceso escolar. Entre sus principales beneficios destacan:

La eliminación de desplazamientos innecesarios y aglomeraciones en las puertas de las instituciones.

Un manejo de la información mucho más transparente y fiscalizado.

Una interfaz intuitiva que permite el seguimiento en tiempo real del estado de la vacante solicitada.

A qué grupos de alumnos está dirigida esta modalidad de inscripción

El registro virtual no es obligatorio para toda la población escolar, sino que se enfoca en dos situaciones particulares:

Ingresantes nuevos: Niños y adolescentes que se incorporan por primera vez a la red de colegios públicos del país.

Traslados externos: Estudiantes que ya pertenecen al sistema pero que requieren cambiar de plantel educativo dentro de la modalidad de educación básica regular.