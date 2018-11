"Los Cazafantasmas 3" sería una realidad luego de 30 años

La saga de "Los Cazafantasmas" tuvo un spin-off femenino hace unos años, pero no una secuela propiamente dicha. Eso estaría a punto de cambiar.

El actor Dan Aykroyd, miembro original del equipo de “Los Cazafantasmas”, confirmó que se encuentra escribiendo el guión para una tercera entrega que reviva a los personajes que se hicieron populares en 1984.

"Hay grandes posibilidades de que haya una reunión de los 3 miembros originales. Se está escribiendo en estos momentos", reveló Aykroyd al programa The Big Interview with Dan Rather.

"Creo que Billy (Murray) aceptará. La historia es muy buena. Incluso si interpretara a un fantasma", agregó el actor y director al programa transmitido por la cadena AXS.

Con estas declaraciones, Dan Aykroyd confirmó su deseo de regresar con “Los Cazafantasmas” y nada menos que con el reparto original conformado por Bill Murray, Sigourney Weaver, Ernie Hudson y Rick Moranis.

El actor no brindó muchos detalles con respecto a la producción, pero posiblemente la historia no tenga conexión con el reboot de “Los Cazafantasmas” que se realizó en 2016 y estuvo protagonizado por un elenco de personajes femeninos.

Asimismo, el mayor problema que afrontará esta producción será ver de qué manera afectará la muerte del actor Harold Ramis, quien interpretó al "Dr. Egon Spengler" en la producción original.

Ramis no solo era uno de los personajes principales, sino que también fue el co-guionista de las películas. Incluso, hace algunos años, se habló de la tercera parte de la saga, pero tuvo que posponerse cuando el actor enfermó.