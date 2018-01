Los Globos de Oro inician la noche de este domingo una temporada de premios en Hollywod que se espera esté marcada por las manifestaciones contra las recientes denuncias de acoso y abuso sexual en la meca del cine.

La protesta condicionará esta gala de los Globos de Oro. Según se anunció días antes de la ceremonia, la petición es que los asistentes se vistan de negro para simbolizar la lucha contra la desigualdad en Hollywood, la violencia de género y cualquier tipo de trato desbalanceado. El color negro representa el luto y un horizonte tenebroso, pero también alude a la formalidad y al poder.

La ceremonia será conducida este año por Seth Meyers, uno de los showmen del horario nocturno en la televisión norteamericana.

La gala iniciará a las 6 p.m. (horario E.T. con la alfombra roja), que se podrá seguir en vivo desde la página de Facebook de los Golden Globes. También podrás conocer cada detalle del evento en directo desde esta nota.

LAS FAVORITAS DE LA NOCHE

"The Shape of Water" del mexicano Guillermo del Toro tiene siete nominaciones en categorías como Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor actor de reparto, Mejor banda sonora, Mejor actriz de reparto y Mejor guion. Es la favorita de la noche.

Los Globos de Oro no influyen de manera definitiva en los Oscar –que serán entregados el 4 de marzo–, pero es posible que marquen ciertas tendencias. También propician revanchas. Y a diferencia de los Oscar, los Globos de Oro dividen los rubros más mediáticos (película, actor y actriz) en las categorías de Drama y Musical/Comedia. El año pasado, por ejemplo, una gran favorita fue Emma Stone por "La La Land", pero al competir ella en Musical/Comedia, permitió que Isabelle Huppert diera el batacazo en Drama al imponerse a Natalie Portman para ganar el premio a Mejor Actriz por "Elle".

Esto generó tres escenarios: 1) la carrera hacia los Oscar de Portman se desplomó; 2) se confirmó el favoritismo de Stone; y 3) Huppert tuvo un merecido reconocimiento mayor que, se sabía, difícilmente se repetiría en los Oscar.

En el 2018, la mayoría de las categorías en cine están muy reñidas. Pero dado que la lotería y la futurología de los premios exigen resaltar a los favoritos, aquí van algunos: "The Shape of Water", sobre la empatía entre una limpiadora muda y una criatura anfibia, como Mejor Película en Drama; Saoirse Ronan como una muchacha que busca su lugar en el mundo en "Lady Bird", como Mejor Actriz en Musical/Comedia; o Gary Oldman como el visionario Winston Churchill en "Las horas más oscuras", en Mejor Actor en Drama. Nada está dicho.

En el apartado televisivo, los Globos de Oro también brindan recompensas, especialmente a las producciones que fueron ignoradas por el premio Emmy. Ahí está el caso de Katherine Langford, nominada a Mejor Actriz de TV en un Drama por "13 Reasons Why", la serie en la que hierven los tormentos adolescentes y que generó tal debate que es posible que el ruido no la haya favorecido al momento de valorarla.

Estos son todos los nominados en las principales categorías de los Globos de Oro 2018:

En cine :

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

"Call Me by Your Name"

"Dunkirk"

"The Post"

"The Shape of Water"

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA

"The Disaster Artist"

"Get Out"

"The Greatest Showman"

"I, Tonya"

"Lady Bird"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"The Boss Baby"

"The Breadwinner"

"Ferdinand"

"Coco"

"Loving Vincent"

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name"

Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread"

Tom Hanks, "The Post"

Gary Oldman, "Darkest Hour"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Jessica Chastain, "Molly’s Game"

Sally Hawkins, "The Shape of Water"

Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Meryl Streep, "The Post"

Michelle Williams, "All the Money in the World"

MEJOR DIRECTOR

​ Guillermo del Toro, "The Shape of Water"

Martin McDonagh, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Christopher Nolan, "Dunkirk"

Ridley Scott, "All The Money in the World"

Steven Spielberg, "The Post"

En TV :

MEJOR SERIE DE TV - DRAMA

​ "The Crown"

"Game of Thrones"

"The Handmaid’s Tale"

"Stranger Things"

"This is Us"

MEJOR SERIE DE TV - COMEDIA

"Black-ish"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Master of None"

"SMILF"

"Will & Grace"

MEJOR ACTOR DE TV - COMEDIA O MUSICAL

​Anthony Anderson – "Black-ish"

Aziz Ansari – "Master of None"

Kevin Bacon – "I Love Dick"

William H. Macy – "Shameless"

Eric McCormack – "Will & Grace"

MEJOR ACTRIZ DE TV - COMEDIA O MUSICAL

​ Pamela Adlon – "Better Things"

Alison Brie – "Glow"

Issa Rae – "Insecure"

Rachel Brosnahan – "The Marvelous Mrs. Maisel"

Frankie Shaw – "SMILF"

MEJOR ACTOR DE TV - DRAMA

​ Sterling K. Brown, "This is Us"

Freddie Highmore, "The Good Doctor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Liev Schreiber, "Ray Donovan"

Jason Bateman, "Ozark"