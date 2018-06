Lady Gaga y Bradley Cooper juntos en tráiler de "A Star is Born"

El cuatro veces nominado al Oscar ("El francotirador", "La gran estafa americana", "El lado bueno de las cosas") Bradley Cooper, y la galardonada estrella del pop Lady Gaga, protagonizan el drama "A Star is Born" ("Nace una estrella"), del que ya se puede ver un avance en YouTube.

Lady Gaga debuta en un papel principal de una cinta, mientras Cooper, además de actuar, se estrena como director.

La versión original de esta cinta data de 1954, con Judy Garland y James Mason en los papeles principales. Luego hubo un segundo ‘remake’ en 1976, con Barbra Streisand y Kris Kristofferson.

En esta nueva versión de la trágica historia de amor, interpreta al experimentado músico Jackson Maine, que descubre y se enamora de la artista luchadora Ally (Gaga). Ella casi ha renunciado a su sueño de triunfar como cantante, hasta que Jack la impulsa a cantar. Pero incluso cuando la carrera de Ally despega, el lado personal de su relación se viene abajo, mientras Jack lucha una batalla continua con sus propios demonios internos.

El elenco de "A Star is Born" también incluye a Andrew Dice Clay, con Dave Chappelle y Sam Elliott.



Lady Gaga interpreta canciones originales en la película, que ella escribió con Cooper y un puñado de artistas, incluido Lukas Nelson, Jason Isbell y Mark Ronson.



No es la primera vez que Gaga aparece en la pantalla grande. Ya participó brevemente en cintas como "Machete Kills", "Muppets Most Wanted" y "Sin City: A Dame to Kill For".