En los últimos años Netflix ha conquistado al mundo con sus series, pero por el lado de las películas la recepción de la audiencia ha sido fría, casi indiferente. De todas maneras, una de sus historias más recientes compite por cuatro estatuillas: “Mudbound”.

Dirigida por De Rees, “Mudbound” de Netflix está nominada al Oscar 2018 en las categorías de Mejor actriz de reparto, Mejor guion adaptado, Mejor cinematografía y Mejor canción original.

“Mudbound” sigue la historia de Ronsel Jackson (Jason Mitchell) y Jamie McAllan (Garrett Hedlund), quienes lucharon en la Segunda Guerra Mundial y que al volver a casa enfrentan una dura realidad: a nadie le importa lo que hicieron fuera.

En particular, Ronsel no la pasa nada bien al volver a su tierra natal, pues tiene piel negra y el racismo de la época hace que muchos no lo consideren como un ser humano. “No sé qué te dejaron allá, pero ahora estás en Mississippi. Usarás la puerta de atrás”, le dice Pappy McAllan (Jonathan Banks).

Gane o pierda “Mudbound” en el Oscar, de todas maneras hay mérito para Mary J. Bilge, quien podría ganar el premio a Mejor actriz de reparto y Mejor canción original.

“Se siente bien ser reconocida con todas estas nominaciones, porque muestra que alguien recononce mi duro trabajo y dedicación y el tiempo y cuán seriamente me tomo este trabajo”, contó la actriz en entrevista con Los Angeles Times.

"Mudbound" de Netflix, nominada a cuatro premios de la Academia. (Video: Difusión)

DATO

“Mudbound” no está disponible en la versión Latinoamericana de Netflix.