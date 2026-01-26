Horóscopo de hoy, 26 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, lunes 26 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con inspirada intuición, alcanzará el éxito en metas que auguran buenos proyectos. Amor: la impulsividad no será buena consejera para relacionarse en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se incrementa un éxito económico pero estará alerta por los escenarios cambiantes. Amor: la relación se suavizará gracias a la paciencia demostrada con armonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las restricciones terminan y los beneficios fluyen pero controlará los gastos. Amor: surgirán dificultades en la pareja pero las afinidades crecen y resuelven todo.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: las indecisiones impedirán que tome iniciativas audaces que sean exitosas. Amor: el momento será propicio para abandonar la timidez y conocer a alguien especial.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: una información se revelará más valiosa de lo que cree y será un logro conservarla. Amor: en la pareja habrá reacciones emocionales diferentes ante un mismo tema.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: un negocio que parece difícil comenzará a funcionar con gran futuro. Amor: al momento de iniciar una relación, demasiadas palabras le dará desconfianza.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: será buena idea dejar de lado cierta exigencia que su entorno resiste. Amor: comprobará que albergar dudas es un ejercicio inútil, importa más la confianza.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: disipará las rutinas interminables por el trabajo de su mente creativa. Amor: surgirán quejas por sus opiniones demasiado filosas para todos los temas.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una propuesta generará desconcierto pero hará bien en revisar. Amor: una nueva relación surge en el momento más inesperado y se enamorará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los problemas crecen si aumenta el desorden pero los resolverá. Amor: superará complicaciones delicadas y su pareja estará encantada por la audacia.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: sus exigencias causarán rechazo pero finalmente serán comprendidas. Amor: se disipará la incomodidad, alcanzará la reconciliación y recuperan la calidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: será eficiente resolviendo problemas y por eso gente influyente le observará. Amor: su actitud amorosa en el momento preciso despertará una súbita atracción.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y AMANTE DE LOS LIBROS. POSEE SENTIDO ESTÉTICO Y CAPACIDAD DIDÁCTICA.