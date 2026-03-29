Horóscopo de HOY, domingo 29 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la cercanía de una expareja causará inquietud y entredichos si va a entablar una nueva relación. Salud: sin excusas para caminar. Sorpresa: visita agradable.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la comunicación mejorará en la pareja y predispone a momentos gratos y gestos de calidez. Salud: un control estará bien. Sorpresa: familiar entrometido.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: hará bien en no meterse donde no le llaman o su pareja terminará perdiendo la paciencia. Salud: ingerirá más alimentos sanos. Sorpresa: noticia increíble.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: comenzará a ver a alguien que ve todos los días como el amor de su vida y posible romance. Salud: una dolencia cederá. Sorpresa: planteo irresistible.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: una crítica a su pareja causará más daño del que imagina; hará bien en suavizar las palabras. Salud: un estudio resultará bien. Sorpresa: visita inesperada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: le pedirán coherencia entre sus dichos y lo que hace y no lo tomará mal sino con afecto. Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: oportunidad increíble.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: con las dudas aclaradas, un romance comenzará con plena confianza y calidez mutua. Salud: la energía se renovará. Sorpresa: viaje no planeado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: sus familiares ya no se entrometen y, por el contrario, resultarán de gran ayuda. Salud: estará todo bajo control. Sorpresa: valioso consejo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: recibirá quejas por cierta dispersión, pero su pareja actuará con paciencia. Salud: se relaja y duerme bien. Sorpresa: actitud reprochable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación pasará de cierta tibieza a la calidez y la armonía se fortalecerá. Salud: los buenos hábitos ayudan. Sorpresa: crítica dolorosa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: un viaje de la pareja servirá para renovar el lazo que acusa desgaste y la calidez crecerá. Salud: las tensiones se disiparán. Sorpresa: momento decisivo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: gestos de timidez podrían tomarse como indiferencia, si toma iniciativas, estará irresistible. Salud: una molestia se aliviará. Sorpresa: encuentro romántico.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CURIOSA Y RESERVADA PERO ROMÁNTICA: DISFRUTA DE AMORES IMPOSIBLES.