Oscar 2019: Roma y otras nominadas a mejor Película lengua extranjera

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revela hoy las películas de lengua extranjera nominadas para el Oscar 2019. La cinta mexicana Roma es una de las favoritas a ser llamada entre las posibles premiadas.



Este categoría Mejor película extranjera premia a la producción cinematográfica de habla no inglesa y extranjera más destacada del año.

La ya galardonada "Roma" es una de las cintas nominadas a la categoría Mejor película extranjera.

Esta es la lista completa de películas nominadas a los Oscar 2019 en la categoría Mejor película extranjera:



"Roma" - México

"Shoplifters" - Japón

"Cold War" - Polonia

"Never Look Away" - Alemania

"Capernaum" - Líbano



Puedes ver en revivir la transmisión de la nominación desde aquí:



EN VIVO: anuncio de nominados Oscar 2019. (Fuente: YouTube)

SOBRE EL PREMIO

El Oscar a la mejor película de habla no inglesa fue creado el 16 de mayo de 1929. Y es entregado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense (AMPAS, Academy of Motion Picture Arts and Sciences) a un largometraje producido fuera de Estados Unidos en cuyo guion cinematográfico no predomine el idioma inglés.



Hasta el momento siete largometrajes hablados en español han obtenido el premio: cuatro de España ("Volver a empezar" en 1982, "Belle Époque" en 1993, "Todo sobre mi madre" en 1999 y "Mar adentro" en 2004), dos de Argentina ("La historia oficial" en 1985 y "El secreto de sus ojos" en 2009) y uno de Chile ("Una mujer fantástica" en 2017)