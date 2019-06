"No somos un evento friki, somos la Comic Con Lima" | ENTREVISTA

Con Pom Klementieff ("Guardians of the Galaxy Vol. 2), Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") y Jason David Frank ("Power Rangers") como sus principales invitados, la Comic Con Lima 2019 propone reunir a los fans del cine, series de televisión e historietas durante 10 días. El Comercio conversó con Pierre Aguilar, productor del evento.

►Comic Con Lima 2019: conoce a todos los invitados al evento | FOTOS

►"X-Men": las películas de la saga de la peor a la mejor | FOTOS

-Leí que antes de trabajar en la Comic Con Lima, estuviste en la Feria del Hogar. ¿Qué recuerdos guardas de esas épocas?

Lindos recuerdos, estuve trabajando allí siete años. En los últimos años fui productor general de atracciones. Lindos recuerdos porque era una gran fiesta que vivía el Perú en Fiestas Patrias, mucha gente esperaba las vacaciones para ir a la feria, mucha gente de provincias programaba sus viajes para ir. Un poco añorando eso nosotros hemos movido la Comic Con para esas fechas. Creo que existen pocas ocasiones en que la familia reunida puede compartir sano entretenimiento, cada vez es más difícil conectarse con los hijos que están pegados al teléfono. Creo que la Comic Con es eso. La edición del año pasado fue muy bonita, porque los papás estaban alucinados viendo el carro de "Volver al futuro", uno de los hijos estaba feliz con el trono de "Game of Thrones", el otro chico se quería subir a los carros de Batman; había una comunión de diferentes generaciones en un mismo evento.

-Háblame del proceso de conseguir a los invitados internacionales.

Por un lado decidimos subir un poco la valla y traer artistas inclusive más importantes que los del año pasado. Y como teníamos más días, teníamos que conseguir más artistas. Pero por otro lado, al tener artistas más importantes, vuelve el proceso más difícil, porque estos artistas son más requeridos para grabaciones, para películas. Te ponen en el contrato que ellos pueden programar venir a la Comic Con, pero si los llaman Marvel o DC te devuelven el dinero y si tú ya lo has promocionado, te mandan un video agradeciendo, pero que lamentablemente no van a poder venir. Eso hizo un poco más difícil la negociación porque nuestra valla es un poco más alta; tenemos a Asher Angel de "Shazam", a Mantis de "Guardians of the Galaxy". Artistas totalmente vigentes que realzan el nombre del evento.

-¿Cuál fue el argumento más importante para convencerlos de venir?

Este año nos sirvió mucho… suena mal decirlo, pero (nos sirvió) lo bien que salió la Comic Con del año pasado. Brianna Hildebrand de "Deadpool" nos abrió muchas puertas, porque ella salió muy contenta de Perú. Eso ha servido como referencia.

-Un problema con los eventos frikis peruanos es que no hay mucho qué hacer para el espectador, pues va un par de horas a lo mucho y después se va porque no encuentra algo más que le interese. ¿Cómo están trabajando para evitar esto?

Nosotros no somos un evento friki, nosotros somos la Comic Con. La Comic Con es un conjunto de diferentes patas de una mesa, por un lado están los artistas que traemos, por otra tenemos las atracciones. Este año… un poco añorando la Feria del Hogar… tendremos una atracción de "Game of Thrones", vamos a tener una zona de "Star Wars", estamos armando la Baticueva por los 60 años de Batman. La gente tiene muchas cosas por hacer durante su estancia en el local del evento.

-La convención dura 10 días. ¿Cómo decidieron esto?

Bueno, fue una apuesta mía. Planteé a los socios de la Comic Con hacer un evento de 10 días y movernos a las Fiestas Patrias (en 2018 el evento ocurrió a mediados de agosto). Como te digo, yo tengo antecedentes de la Feria del Hogar que ocupaba ese espacio en el calendario anual de los peruanos.

-Revisé la duración de otras convenciones de cómics de la región y ninguna sobrepasa los 4 días.

Somos la Comic Con más larga del mundo (risas). Tenemos artistas para todos los días, cada día vas a encontrar artistas internacionales diferentes, no habrá un día igual al otro. Vamos a tener muchas conferencias donde va a venir gente de afuera y también algunos obviamente peruanos, renombrados, a dar conferencias al público de manera gratuita. Siempre vas a ver cosas distintas que hacer en la Comic Con. Por otro lado, las fechas nos ayudan porque están de vacaciones los colegios y las universidades, hay gratificación. Obviamente, habrá un día más bajo que el otro (en asistencia).

-¿Y sería un buen negocio para alguien que compre su entrada de 10 días?

Claro que sí. Por otro lado, los artistas internacionales no están los 10 días. Hay personas a las que les gusta "Star Wars" y van a venir el viernes cuando está Temuera Morrison (Jango Fett), pero también le gusta "Shazam" y va a venir el primer fin de semana cuando está Asher Angel. Siempre van a haber oportunidades para que regreses a la Comic Con.

MÁS DATOS

La atracción de "Game of Thrones" que comenta Aguilar recreará diferentes escenas de la serie. Participará Omar Milla, el doble peruano de Tyrion Lannister. Las fotos estarán permitidas.

El evento va del 26 de julio al 4 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del Perú. Las entradas estarán a la venta desde la semana del 17 de junio.