"Nunca seremos tan jóvenes como hoy": nuestra crítica al libro de Carlos Arámbulo

Después de veinte años de autoimpuesto silencio –había publicado en 1993 un interesante poemario, "Acto primero"–, Carlos Arámbulo (Lima, 1965) regresó a los predios literarios con un logrado libro de cuentos, "Un lugar como este" (2015), finalista del premio García Márquez. Prosiguió con una sólida novela, "Quién es D’Ancourt", que para este columnista estuvo entre las dos o tres ficciones más destacables del 2017. Diversas son las virtudes que se transparentan en la lectura de ambos títulos; entre ellas destaca su elaborada prosa, cuyo fluir, a la vez denso y libérrimo, es propio de un autor que goza de un singular e inquieto dominio del lenguaje, así como de un conocimiento casi intuitivo de las técnicas y recursos formales a su disposición. Pero no solo eso: Arámbulo también ha conseguido descifrar los mecanismos del mal y del miedo que corroen el alma de los seres humanos y a partir de ello construye historias en las que las motivaciones y actos de sus criaturas describen y otorgan una oscura dimensión simbólica no solo al complejo y difícil país que habitan, sino también a las hostiles coyunturas históricas que lo sacuden y degradan.

"Nunca seremos tan jóvenes como hoy" –hermoso título– es el más reciente libro de Arámbulo: once cuentos que navegan entre la nostalgia de una época juvenil marcada por la inocencia, la amistad y los descubrimientos primordiales, y el desvalimiento de seres que, por distintas razones, deben encarar una realidad adversa con armas forjadas desde el mismo centro de su soledad infranqueable. El problema es que esta empresa, impulsada por buenas ideas y llamativos planteamientos, está plasmada con una acusada irregularidad.

Empecemos por lo mejor. En esta colección se incluyen dos cuentos de antológica factura. El primero es "Fifteen". Ambientado en la selva de Zimbabue, el relato explora las relaciones interpersonales dentro de un safari signado por las jerarquías sociales y económicas, el desprecio por la vida de quienes son juzgados como inferiores y el pasado inconfesable que regresa transfigurado en bestias salvajes que son germen de agria discordia entre los protagonistas. Su final, tan brillante como turbador, resulta toda una lección narrativa. Por su parte, "La fuga del paralítico" es un estupendo relato de tintes cómicos sobre la educación sentimental de un muchacho que invita a su enamorada a una chingana poblada por una fauna lumpenesca, con el objeto de demostrar su hombría en cada disparatado riesgo que aquel recinto convoca.

Por desgracia, los demás cuentos no están a la misma altura. "El viaje a Hemingway", sobre una pareja en crisis que viaja por Key West para visitar la casa del autor de "Adiós a las armas", no cuaja debido a un argumento predecible y en especial por sus diálogos, tan explicativos como inverosímiles. Algo semejante ocurre con textos como "El arreglo", "Final de verano", "El amigo Mateo" o "Pelea de semifondo", cuya dura convencionalidad extraña en un escritor que precisamente se distingue por su alergia a lo establecido de antemano. "La ballena" tiene algo más de gracia y su aliento poético sobre un cetáceo varado es un claro homenaje a "Entonces en las aguas de Conchán" de Antonio Cisneros. Y es una pena que un relato con tanto potencial como "La ola de tu cuaderno", se pierda en innecesarias y dilatadas reflexiones que no permiten el adecuado desarrollo de su atractiva trama, acerca de una hermandad que tiene como eje la pasión por el surf desde los remotos años escolares.

No me cabe duda –es más: hay pruebas– del talento y la imaginación de Carlos Arámbulo y su capacidad para concretar piezas estimables y hasta memorables, pero en esta ocasión los desaciertos mencionados hacen de "Nunca seremos tan jóvenes como hoy" un libro muy menor en el panorama de su estimulante obra.