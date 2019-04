BTS: analizamos track by track su nuevo álbum "Map Of The Soul: Persona" | VIDEO

BTS ha demostrando una transformación musical a lo algo de sus casi seis años en la industria del K-pop. El grupo surcoreano a cargo de BigHit Entertainment ha traspasado fronteras y viene alcanzando fuerte notoriedad en toda América. Recientemente, la boyband estrenó su álbum "Map Of The Soul: Persona" como parte de su sexta producción en versión corta. En esta nota, analizamos cada track del disco para encontrar lo mejor de la nueva propuesta de los que llaman "los reyes del K-pop".

"INTRO: PERSONA" (Puntuación: 5/5)

​Música

El tema inicia con una introducción de sonoridad sideral para dar paso a un potente y habilidoso rap a cargo de RM; quien, de hecho, es el único intérprete de esta canción. La pista juega con ecos de respaldo y silencios intermedios para darle un respiro al tema. Casi al final de la canción, un riff de guitarra suena poderosamente para terminar uno de los tracks mejor elaborados del disco.

Letra

Analiza la propia existencia frente a las presiones sociales. El protagonista se cuestiona los porqués de la vida, sin llegar a una conclusión definitiva. Finalmente, decide que seguirá su propia alma, a la que llama "el mapa de mi alma" (haciendo referencia al nombre del álbum).

Lo mejor: La habilidad de RM para rapear.

"BOY WITH LUV" FT. HALSEY (Puntuación: 2/5)

Música

​Repite una introducción de características espaciales, pero divertidas. La canción se sostiene por las melodías suaves y cálidas de las voces, las cuales utilizan tonalidades altas durante todo el tema. La participación de Halsey, sin embargo, no parece determinante. Su colaboración se limitó a una simple frase ("oh my my my"), dando un toque infantil al track que pudo hacerlo tranquilamente otra artista del rubro. El tema se mantiene dulce y juguetón con los cortes de rap a cargo de Suga y J-Hope.

Letra

​Una canción de amor al estilo K-pop. Un chico le confiesa su amor a una chica, manifestando estar "volando" por ella. Afirma también que no quiere separarse de su lado, pues "el amor no es más fuerte que un chico enamorado". Un historia de amor poco innovadora.

Lo mejor: El rap de Suga y J-Hope.

"MIKROKOSMOS" (Puntuación: 4/5)

Música

Un beat rápido y repetitivo se mantiene durante toda la canción, simulando una transición y un crecimiento. La melodías de la voz van de menos a más; mientras que los raps otorgan fuerza, pero sin ser agresivos. La canción maneja una cadencia atractiva, utilizando buenos coros y en los momentos precisos. El clímax llega con la nota alta casi al final, anticipando un "nanananá-nana" a ritmo de himno.

Letra

​El tema habla de la luz propia y de animar al destinatario de la canción a ver su propia luz y no rendirse. BTS declara un sentimiento de amor, haciendo referencia a una sola luz entre ambos protagonistas, una luz que "brilla durante la noche oscura". Una dedicatoria de amor menos cliché.

Lo mejor: La sonoridad redonda del tema.

"MAKE IT RIGHT" (Puntuación: 5/5)

Música

El tema inicia con el que será el 'hook' de toda la canción: un sonido computarizado algo chirriante, pero pegajoso. La base rítmica es definitiva y bien marcada. Las voces resaltan en un registro alto, donde las frases de rap se escuchan melodiosos y ligeros. La canción hace un uso de segundas voces acertado, manteniendo el ritmo atractivo.

Letra

Una letra potente. Aborda el redimir los errores en una relación amorosa para "volver a hacerlo bien". Transmite sentimiento de arrepentimiento por haber sido egoísta y dejar de lado al compañero/ra. Pide una nueva oportunidad.

Lo mejor: Línea de voz y letra.

"HOME" (Puntuación: 1/5)

Música

El inicio de este track es lento, con notas largas en los teclados. Luego llega una dinámica de melodías en las voces que generan su propio ritmo. Cuando parece que nos encontramos ante una buena propuesta, se hacen notar unas superposiciones de voz fastidiosas y un rap de RM fuera de secuencia. Los sonidos siguen mezclándose desordenadamente, cuando ingresa un rap de J-Hope algo forzado.

Letra

​Como su nombre lo dice, la canción habla de la importancia del hogar, pero siendo este hogar el mundo exterior. Este mundo es compartido con una segunda persona. El tema culmina hablando de las trivialidades de aquel mundo exterior que hacen que uno se sienta vacío.

Lo mejor: El rap de Suga.

"JAMAIS VU" (Puntuación: 5/5)

​Música

La voz hace su ingreso sin ninguna introducción anterior y se sostiene sobre una base rítmica simple. La melodía es suave y reflexiva, permitiendo que las voces y el rap lleguen como susurros. Este tema demuestra que BTS es más que un productor de hits "comerciales". El track termina con un rasgueo de guitarra y una nota de teclado sobrias.

Letra

​A la par de la música, la letra menciona la pérdida de un amor y la dificultad de enfrentar esa realidad. El protagonista dice estar enfermo y necesitar un remedio para su corazón destrozado.

Lo mejor: La profundidad de la interpretación y la letra.