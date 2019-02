Grammy 2019: Lady Gaga arrasa en la gala con "Shallow" de "A Star is Born"

La exitosa canción "Shallow" de Lady Gaga, de la película "A Star is Born", ganó dos Grammy, mientras que la cantante convertida en actriz recibió un tercer Grammy por "Joanne (Where Do You Think You're Going)", que ganó el premio a la Mejor interpretación solista.



En un show con una fuerte presencia de intérpretes y nominaciones femeninas, los Grammy 2019 tuvieron una serie de sorpresas, entre ellas la aparición de Michelle Obama en el segmento de apertura que también presentó a Lady Gaga, Jennifer López, la actriz Jada Pinkett Smith y Alicia Keys hablando sobre el poder de la la música.



Durante su performance en solitario, Lady Gaga interpretó "Shallow", tema de "Nace una estrella" ("A Star is Born") por el que compite en la categoría Mejor canción de los Oscar 2019.

Lady Gaga agradeció a Bradley Cooper, que estaba en Reino Unido para los BAFTA.

La cantante ha confirmado su participación en vivo en la ceremonia de los Oscar 2019, que se llevarán a cabo el 24 de febrero.

