Juan Diego Flórez: "Nunca esperé lograr tanto"

Cada vez que Juan Diego Flórez pone los pies en un escenario, entre el público siempre se encuentra algún asistente que espera escucharlo interpretar un clásico de la música peruana. Dicha situación animó al tenor de 45 años a inspirarse en la temática de su próximo disco, "Bésame mucho", álbum que recopila grandes éxitos de la música peruana y latinoamericana, y que estará a la venta a partir del 28 de setiembre.

— A los tenores líricos se les tiende a mostrar como personas obsesionadas con la perfección. Leí que pasaste una especie de crisis cuando tu voz cambió. ¿Cómo lograste reubicarte en el camino artístico?

No fue exactamente una crisis [risas]. Fue un cambio que ocurrió con la edad, con los años la voz se vuelve cada vez más ancha y oscura. De cierta manera, eso me permitió abordar un repertorio más romántico de la ópera, como por ejemplo "Romeo y Julieta" o "Los cuentos de Hoffmann". El cambio vocal fue necesario porque me hizo ajustar cuestiones técnicas. Fue una fortuna.



— ¿Hoy en día te sientes satisfecho con tu desempeño o sientes que eso nunca llegará a pasar?

Nunca se termina de aprender. Lo más bonito es ser consciente de que no soy suficientemente bueno, y eso hace que tenga una ilusión y ganas de seguir estudiando. Me mantiene con ganas de ir hacia adelante. Todavía hay mucho que me falta conocer, y eso es fantástico.



— Y entonces, ¿qué te genera leer que diversos medios te describan como uno de los mejores tenores del momento?

Me siento bien, se me reconoce. Me doy cuenta de que todo este estudio y preparación es apreciado por el público. Creo que todos los peruanos se sienten orgullosos, vienen a los conciertos con sus banderas y siempre están esperando que interprete temas como "La flor de la canela" o "José Antonio". Esa fue la razón por la que se me ocurrió trabajar un disco latinoamericano ["Bésame mucho"]. Las canciones eran tan aplaudidas en mis conciertos que empecé a plantear esa posibilidad.



— En el nuevo disco interpretas nuevas versiones de clásicos como "Bésame mucho". ¿Qué límites te pusiste para respetar la pieza original?

Quise mantener una sensación de intimidad y hacer las canciones en el modo original. Hay temas que solo tienen una guitarra que acompaña lo necesario. "José Antonio", por ejemplo, tiene cajón y guitarra, y "Contigo en la distancia" solo un piano. Busco que la gente sienta como si estuviera alrededor de una fogata. Esa era mi intención.



— ¿Las personas se siguen sorprendiendo cuando les dices que en tu casa no escuchabas ópera?

Me gusta todo lo clásico. Pero eso no significa que no escuche la música de ahora. De lo latinoamericano me gustan las rancheras, boleros y tangos. [...] Si escucho rock, es a los Rolling Stones y The Beatles. Y de ahora... oigo un poco de lo que a mi esposa le gusta (pop y las canciones latinas del momento). Hay algunas que me gustan más que otras, pero siempre estoy al tanto de lo que ocurre.



— En un contexto en que las nuevas generaciones de artistas se enfocan más en la cantidad de reproducciones que alcancen sus canciones, ¿cómo ves la música clásica?

Depende. Si hablamos de Sinfonía por el Perú [su organización], veo un futuro brillante. Nosotros generamos músicos y oportunidades.



— ¿Te llevas bien con las redes sociales?

Sí, estoy en todas y están bastante activas [risas].



— ¿Cuánto hay en ti de aquel Juan Diego joven y "mataperrero", como tú dices, que recién se iniciaba en la música? ¿Qué futuro le espera?

Nunca esperé lograr tanto. Cuando visité Milán me propuse cantar ahí en 10 años y pasó a los seis meses. Me ha dado la oportunidad de crear posibilidades para nuevas generaciones. Aparte de seguir cantando, mi futuro está en engrandecer ese proyecto [Sinfonía por el Perú], y de ahí surgirán oportunidades y dinámicas para otros.