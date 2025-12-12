¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 13 de diciembre

Escucha la noticia
En un 13 de diciembre, pero de 2003, es capturado el expresidente iraquí Saddam Hussein en un zulo de una granja de la localidad de Adwar, al sur de Tikrit su ciudad natal.
Otras Efemérides:
1474.- Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla en la ciudad de Segovia.
1545.- Apertura oficial del Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo.
1895.- El compositor austríaco Gustav Mahler estrena su Segunda Sinfonía en Berlín.
1910.- Disturbios estudiantiles en San Petersburgo y Odessa contra el uso de castigos corporales a presos políticos.
1958.- Estados Unidos lanza al espacio el cohete Júpiter AM-13 con un mono como tripulante.
1968.- Arturo da Costa Silva proclama la dictadura militar en Brasil.
1972.- El equipo del Apolo 17 lleva a cabo su tercera y última caminata sobre suelo lunar. Esa misión es la última con alunizaje efectuada por EE.UU. hasta el momento.
1974.- Malta se convierte en una república dentro de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), con un presidente como jefe de estado.
1981.- El gobierno comunista de la República Popular de Polonia decreta la ley marcial que estuvo vigente hasta 1983.
1982.- Un terremoto en Yemen causa la muerte de al menos 3.000 personas.
1991.- Corea del Norte y Corea del Sur firman un histórico acuerdo después de 46 años de estado de “guerra técnica”.
1997.- El fenómeno meteorológico conocido como “El Niño” provoca la única nevada registrada en más de un siglo (la anterior había sido en 1881) en la ciudad mexicana de Guadalajara.
1998.- Puerto Rico rechaza en referéndum su anexión a Estados Unidos.
2004.- Augusto Pinochet es procesado por el juez Juan Guzmán como presunto responsable en los crímenes de la Operación Cóndor.
2006.- La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2007.- Los líderes de los 27 países de la Unión Europea firman en Lisboa el Tratado de reforma de la UE.
2016.- El Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Ecuador.
2021.- La actriz española Verónica Forqué es encontrada muerta en su casa de Madrid.
2022.- EE UU anuncia un “logro científico histórico” hacia la energía inagotable con la fusión nuclear.
2023.- La Cumbre del Clima de Dubái, COP28, cierra con un acuerdo “histórico”, por primera vez, se reconoce la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles para limitar el calentamiento.
2024.- Google presenta Geminis 2, su nueva generación de Inteligencia Artificial.
NACIMIENTOS
1797.- Heinrich Heine, poeta romántico alemán.
1816.- Werner von Siemens, inventor alemán fundador de la empresa Siemens.
1912.- Luiz Gonzaga, acordeonista, cantante y compositor brasileño, conocido como el “rey del baião”.
1923.- Antoni Tapies, pintor español.
1925.- Dick Van Dyke, actor estadounidense.
1929.- Christopher Plummer, actor canadiense.
1943.- Arturo Ripstein, director de cine mexicano.
1957.- Steve Buscemi, actor estadounidense.
1989.- Taylor Swift, cantante y compositora estadounidense ganadora de varios premios Grammy.
DEFUNCIONES
1466.- Donato di Betto, “Donatello”, escultor florentino.
1836.- Francisco Espoz y Mina, guerrillero en la Guerra de la Independencia española.
1934.- José Santos Chocano, poeta peruano.
2001.- Ardito Desio, explorador y alpinista italiano.
2009.- Paul Samuelson, economista estadounidense y premio Nobel.
2010.- Enrique Morente, cantaor flamenco.
2014.- Phil Stern, fotógrafo estadounidense.
2016.- Alan Thicke, actor canadiense.
2022.- Ubaldo Rodríguez Santos, “Lalo Rodríguez”, músico puertorriqueño que popularizó el tema musical “Ven, devórame otra vez”.
