La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la representación del gobierno noruego en Oslo. Foto: Odd ANDERSEN / AFP
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la representación del gobierno noruego en Oslo. Foto: Odd ANDERSEN / AFP
/ ODD ANDERSEN
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Tras más de dos años de separación, María Corina Machado se reunió con sus hijos en Oslo
Resumen de la noticia por IA
Tras más de dos años de separación, María Corina Machado se reunió con sus hijos en Oslo

Tras más de dos años de separación, María Corina Machado se reunió con sus hijos en Oslo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La venezolana relató este jueves su reencuentro con sus tres hijos en Oslo, después de más de dos años sin verlos.

Tras un viaje secreto, la líder opositora de 58 años llegó a la capital noruega, pero demasiado tarde para asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La implacable crítica de Nicolás Maduro, que vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año. Salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las 02H00 (01H00 GMT) y recibió una ovación.

“Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Sé exactamente los riesgos que corro”, dice María Corina Machado desde Oslo


Consultada por la prensa sobre sus primeras horas en Oslo y el reencuentro con sus hijos, la galardonada no escondió su emoción.

No logré dormir durante la noche, repasando una y otra vez el instante en que vi a mis hijos”, señaló en una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“Durante semanas había pensado en esa posibilidad y en quién abrazaría primero. Finalmente los abracé a los tres al mismo tiempo, y fue uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida”, relató Machado.

Sus tres hijos -Ana Corina, Henrique y Ricardo- viven en el extranjero.

En ausencia de su madre, y el diploma del Nobel, un premio dotado con 1,2 millones de dólares.

La última vez que Ana Corina había visto a su madre fue en diciembre de 2023, siete meses antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir el Nobel de la Paz el miércoles 10 de diciembre, por lo que lo recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón. (AFP)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC