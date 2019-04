BLACKPINK estrena nuevo disco: ¿qué hacían las miembros antes de ser cantantes?

Con más de 56 millones de reproducciones en YouTube, "Kill This Love" de BLACKPINK se ha convertido en el primer video musical de un grupo femenino de K-pop en superar este récord en menos de 15 horas. ¿Cuál es el éxito de este grupo de chicas? Damos un repaso a sus vidas antes de convertirse en las cantantes asiáticas más seguidas de la industria asiática.

JISOO

Kim Ji Soo es la integrante de mayor edad (24 años) y la única de nacionalidad surcoreana. Desde pequeña, siempre fue elogiada por su talento para el canto, lo cual la animó a audicionar para YG Entertainment en julio del 2011. Fue tentada por otras agencias musicales como SM Entertainment, pero ella se negó y se preparó por 5 años antes de debutar con BLACKPINK. Hasta entonces, Jisoo ya había participado en diversos videoclips musicales e, incluso, un drama de TV.

Jisoo apareció el video musical de Epik High en el 2014:

JENNIE

Jennie Kim nació en Nueva Zelanda, pero a los 10 años se mudó a Corea del Sur para hacerse un camino en la música. Previamente, había participado en un documental para un canal coreano y su acercamiento al K-pop se inició desde niña. Fue cuando pretendía irse a Estados Unidos a ampliar su educación que, finalmente, decidió cambiar el rumbo e ir a Seúl para audicionar. Finalmente, firmó con YG Entertainment en agosto del 2010. Así como Jisoo, Jennie participó en videos musicales. El más recordado es "That XX" de G-Dragon; quien sería su compañero de agencia.

Aquí una de las audiciones que Jennie hizo para incorporarse al K-pop:

LISA

Lalisa Manoban nació en Tailandia hace 22 años. A diferencia de sus compañeras, la hoy llamada Lisa soñaba con ser bailarina. Había pertenecido a un grupo de baile durante su época de estudiante y sus pretensiones siempre estuvieron fijadas en Corea del Sur. A pesar de no saber nada del coreano, Lisa afrontó la barrera del idioma y logró ingresar a YG Entertainment en abril del 2011. Desde entonces, ha tenido apariciones en videoclips como "Ringa ringa" de Taeyang.

Antes del debut de BLACKPINK, la agencia musical anticipó un video mostrando las habilidades para el baile de Lisa:

ROSÉ

Al igual que Jennie, Rosé nació en Nueva Zelanda. Fue la última integrante en ingresar a YG Entertainment, tras audicionar para la agencia en su país natal. Gracias al apoyo de su padre, Rosé viajó del pueblo rural donde creció a la capital para cantar frente a un jurado. Fue aceptada en mayo del 2012. También participó en videos musicales antes de su debut como "With Out You" de G-Dragon.

Rosé participó, incluso, en un concierto de G-Dragon para interpretar dicha canción juntos:

Actualmente, BLACKPINK es uno de los grupos femeninos de K-pop más reconocidos del medio. Su último disco "Kill This Love" batió récord en ventas y ha logrado posicionarse en los primeros lugares de iTunes.