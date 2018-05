BTS: nuetra reseña track por track del disco "Love Yourself: Tear"

"Love Yourself: Tear", el tercer álbum de estudio de BTS, es conceptualmente mejor descrito en el diseño de su portada: la búsqueda del color de la vida en un escenario sombrío. Sus letras no buscan dar respuestas a modo libro de autoayuda, una de las aversiones declaradas de su líder RM, mas funciona como una suerte de terapia grupal, mientras miran desde la plataforma del éxito, con casi todo lo que soñaban, y se preguntan sobre lo que sigue a continuación.

Esta vez, el conjunto K-Pop parece recorrer los caminos sonoros que más se les antojan, tras complacer con la inclusión de los estilos más recurrentes y efectivos del EDM vigente en algunos de sus últimos discos. Tracks no convencionalmente bailables, sonidos synthpop sobre frías melodías, un tema introductorio que a primera vista no guarda relación con la idea del pop coreano en el público en general, y una reinante angustia sobre una enternecedora intención optimista.

BTS- "LOVE YOURSELF: TEAR": TRACK POR TRACK

1. "Singularity"

El disco abre con "Singularity", track entre el jazz y adult-alternative de cálida vibra por el sonido ahogado de su base rítmica.

El tema nos nos ubica en el escenario descrito en la letra pero también contrasta: "Me lancé en este lago, sobre él, hielo grueso se formó, ¿me perdí a mí mismo o te gané a ti?".

Como en "Stigma" del disco "Wings" (2016), el nuevo solo de Kim Taehyung, alias V, resalta su a veces criticada capacidad vocal, barítono de color usualmente más afín a estilos fuera del mainstream.

2. "Fake Love"

Single titular con intro de 'sucia' guitarra que recuerda a algún éxito de rock alternativo, lo cual no es novedad en el historial musical del conjunto. Un tema promocional que al estilo de "I Need U" (2014) no pareciera un track bailable, pero cuenta con energética coreografía que contradice esto. Las letras, por otro lado, son algunas de las más destacables en el álbum: "Esperé que mis debilidades fueran ocultas, quise ser un buen hombre y lo cambié todo solo por ti, ahora no me reconozco... dices que ahora soy un extraño, cuando me convertí en lo que tu querías".

3. "The Truth Untold"

Con la colaboración de Steve Aoki, es a continuación radicalmente distinta al exitoso "MIC Drop (Remix)", con un piano como octavo protagonista. Introspectiva hasta que llega a la base de los mismos miedos, en plena catarsis se aparece como desprecio de sí mismo. Aluden tanto a la flor ficticia 'smeraldo', otra suerte de alegoría mencionada en teorías de fans, como una nueva mención a una 'mascara', a la que antes también se refirieron en "Outro: Her" (2017) y presente físicamente en el clip de "Singularity".

4. "134301"

Puede que sea de los mejores tracks de toda la carrera de 'Bangtan'. El título es la denominación numérica de Plutón, el ex-planeta que, tras ser relegado, pasó a tener de nombre solo este número. La letra hace un agudo símil con el protagonista en el contexto de la identidad propia, en los días finales de una relación condenada. Un bajo y una flauta hacen más contagiosa la angustiante atmósfera de distante insignificancia: "Quizá, desde el inicio, nunca estuve allí... la temperatura de nuestro encuentro es de -248 grados, pero aún revuelvo alrededor de ti... me borraste, soy Plutón en números y oscuridad que puede que te sea difícil de recordar".

5. "Paradise"

Desconcertante manifiesto de todo lo que es ahora distinto para BTS. Sintetizadores más ochenteros que modernos acompañan una base rítmica de estilo recurrente del grupo. De amigable escucha, disertan de nuevo sobre la falta de sueños, ahora, tras haber alcanzado casi todo lo que anhelaron, contrastando gravemente pero de forma entendible con sus primeras letras: "Está bien detenerse a veces sin saber por qué, no tener un sueño si tienes felicidad por un rato, nos prestamos sueños como una deuda, este es en realidad una carga, ¿quién dice que debe de ser algo grande? Solo sé alguien, merecemos una vida, grande o chico, eres tú después de todo.... deja de correr por nada".



6 y 7: "Love Maze" y "Magic Shop"

Estas canciones traen musicalmente de vuelta al BTS más efectivo, retomando el escenario de la relación de pareja, ahora sin mayores rastros de ánimos solitarios o inconscientemente autodestructivos. En el nudo de la historia, la primera narra desde el mismo centro del 'laberinto' que pueden ser los vínculos de pareja con altas y bajas, y la segunda uno de sus idílicos puntos altos, con el laberinto que los rodeó aparentemente disuelto. Aquí asemejan la 'tienda mágica' vista en imágenes promocionales con su compañera, con quien intercambian algo a cambio de una alegría o 'sorpresa'.

8 y 9: "Airplane pt. 2" y "Anpanman"

Resultan ahora dos de las más curiosas exhibiciones de su carrera. Con letras que describen "me la paso volando alto, tengo millas acumuladas que compartiré contigo, que no pudiste lograrlo".

"Airplnane pt. 2" comparte sonoramente poco o nada con el tema solista de J-Hope, y cuya melodía e instrumentación recuerda más a regiones tropicales, además de la mención repetitiva de 'El mariachi' que sería una comparación directa del grupo con el protagonista de la cinta del mismo nombre.

La segunda, con sonidos calipso y que recuerda a su tema "Go Go", descoloca desde la distorsionada línea de entrada, aparente y sorpresivamente realizada por Jin, quien tiene además mayor participación en este que en previo material del grupo. Aquí las letras grafican de forma dulce la humildad que buscan conservar y la comprensión de sus propias intenciones, que resultan no ser fama o dinero: "No tengo grandes músculos o un súper auto como Batman, quiero ser un héroe genial pero solo puedo darte pan dulce, puedo ser tu héroe, mamá, realmente necesito hacer esto, me dicen que ya estoy viejo pero quiero serlo, si me llamas, allí estaré... por favor, llámame. Aún juntando secretos moretones, aún andando, aún Bangtan".

10. "So What"

Este track es más un tema de estilo electro y tecno popular en los 90, aquel en pleno revival, aunque nuevamente inclinado tanto más a su década antecesora. Junto a la música y ritmo acelerado, mismos que brindan una vaga imagen de un recorrido a velocidad, contiene invitaciones a la decisión de dejar el autocuestionamiento obsesivo y las penurias atrás.

11. "Outro: Tear"

RM, Suga y J-Hope son los protagonistas de la final declaración de renuncia a la tormentosa historia. "Eres mi quiebre/grieta", repiten y se refieren a sus 'máscaras' quebradas, el temido punto al que toda relación de cercanía alcanza. El quiebre general se grafica de forma especialmente descarnada en la línea "sigue, aplasta con tus pies los pedazos de mi corazón para que el sentimiento que queda no persista más".

Un álbum de varios puntos altos y líricas a las cuales prestar más atención de la que generalmente obtienen en el pop, "Love Yourself: Tear" de BTS no se siente falso por virtualmente ningún ángulo. Con varios logros acumulados por el grupo, no es raro preguntarse lo que sigue para ellos, sin embargo, más allá de que no exista realmente un límite para la ascensión, el autodescubrimiento de sus miembros continúa mientras son más conscientes que nunca de disfrutar su tiempo de vida tras dejar de ver al éxito como el final feliz.