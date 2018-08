Tras ofrecer una histórica presentación en la edición 2018 de los MTV Video Music Awards, Jennifer López recibió el Premio Michael Jackson Video Vanguard a la trayectoria.

Antes de ser invitada al escenario para recibir el importante reconocimiento, la empresaria, cantante y actriz realizó un 'medley' de sus mejores temas desde sus inicios en la industria musical en 1999 con su álbum "On the 6" lanzado por Epic Records.

En su emotivo discurso de agradecimiento, Jennifer López se dirigió a sus familiares, amigos y a las personas que impulsaron e hicieron posible su éxito profesional.

"Crecí con MTV y esto es un honor impresionante para mí. Ha sido un viaje increíble, mis sueños más salvajes se vuelven realidad. Presentarme aquí siempre ha sido una obsesión para mí, cuando las personas me dicen 'haces demasiado, solo puedes hacer una cosa', yo me pregunto por qué no puedo hacerlo. Así que tuve que forjar mi propio camino, hacer mis propias reglas", sostuvo J. Lo.

"Así me gustó por un tiempo, hasta que tuve a mis dos angelitos que cambiaron mi vida, ahora sé que debo ser más fuerte e ir para arriba. Toda mi vida se volvió más clara y estoy aquí mucho más fuerte y mejor que nunca. Sé que el futuro es mucho más brillante, gracias por creer en mí", agregó.

Finalmente, Jennifer se dirigió a su pareja, el ex jugador de los Yankees, Álex Rodríguez, con quien tiene planes de matrimonio.

"Eres como mi alma gemela, somos como imágenes en un espejo. Me haces dar cuenta que el cielo no es límite, que el universo es infinito y que hay muchas cosas por hacer y experimentar y no quisiera hacerlo con nadie más que contigo", remarcó la artista.

Entre los más grandes éxitos musicales de Jennifer se encuentran temas como: "If you Had my Love", «"No me ames", "Love don't cost a thing", «"I'm Into You", "Jenny from the block", "Get Right", «"Waiting for Tonigth", «"Qué hiciste", "On the Floor", "Dance Again", entre otras.