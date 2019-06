Prodigiosa mezzosoprano Elīna Garanča por primera vez en Lima

El pintor expresionista Mark Rothko (1903-1970); el cosmonauta Anatoli Soloviov, quien ostenta el récord de paseos espaciales, y el basquetbolista de la NBA Kristaps Porziņģis tienen en común no solo ser figuras destacadas en sus rubros, sino también el ser hijos de Letonia, país de la Europa oriental de donde también son oriundos el director de orquesta Mariss Janson y al violonchelista Mischa Maisky. Pero hay una letona que, sin duda, hoy por hoy se lleva todos los aplausos y es la personalidad más conocida del ámbito de la cultura: Elīna Garanča. Mezzosoprano dueña de una capacidad vocal extraordinaria, es considerada una de las cantantes más importantes del mundo. Su interpretación de “Carmen” de Bizet, en el Metropolitan Opera House de Nueva York en el 2010, la convirtió en la referente actual de la música académica. Hoy, con más de 25 años sobre los escenarios, ella sabe que es la mejor.

“Creo que, psicológicamente, he llegado al punto en el que no tengo nada que perder –confiesa a este Diario–. No lo digo de forma arrogante. Empecé con papeles pequeños, con Mozart, pasé por el bel canto, así que creo que mi voz ya demostró todo lo que puede hacer. Es verdad que quiero seguir interpretando las óperas clásicas, pero también sé que tengo la personalidad necesaria para dar la vuelta a esos personajes y no cantarlos como siempre se ha hecho, sino, quizá, usar otros colores. Se necesita coraje y experiencia para hacerlo”.

Aunque pocas cosas pueden impresionar a Garanča, cuya prodigiosa voz se ha paseado por los escenarios más importantes del mundo, ella señala que está emocionada de llegar al Perú, en lo que sería su primera visita a la región. “Desde hace muchos años quiero ir –anota la artista–. Gracias a las retransmisiones que se hacen de las presentaciones del Metropolitan Opera, he recibido mails y mensajes de Facebook e Instagram de seguidores, así que estoy bastante entusiasmada de poder compartir con ellos mi voz en vivo. Espero que conectemos con la audiencia, que mi voz les diga algo, que los toque y recibir su energía para devolvérselas de otras formas. Esto es, como siempre he dicho, como un tornado: empieza en un lugar, se junta en un círculo enorme y gira, gira, y, al final, explota. Eso es lo que espero que pase”.

—Canto familiar—

Garanča –quien se presentará el jueves 27 de junio en el Gran Teatro Nacional gracias a TQ Producciones– se ha mantenido, desde hace mucho, en la cúspide de la música académica. Madre de dos niños, revela cómo fue que decidió dar tiempo a formar una familia en medio de su exitosa carrera. “Ellos llegaron en un momento de mi vida y la de mi esposo en la que sentíamos que ya habíamos vivido el éxito de nuestras carreras y como individuos, así que ya era momento de sacrificar algunas cosas –señala–. Fue algo muy natural. Veo a mis colegas que son devotos de sus carreras, pero terminan por dándose cuenta lo solos que están, y yo no quería eso”.

Aun así, Garanča reconoce que no es fácil y que le cuesta separarse de sus hijos. “Dejar la casa y que el pequeño de cinco años me diga ‘por favor, no te vayas’, y al otro, de siete, preguntándome si cantar me gusta más que estar con ellos. Son momentos bien dolorosos. Siempre trato de decirles que cantar es algo muy importante en mi vida y para mí, que lo hacía desde antes que ellos llegaran. Hace poco me perdí la fiesta de graduación del kínder a primero de primaria de uno de ellos y eso me parte el corazón. La próxima semana, uno de ellos tiene una presentación de ballet y tampoco podré ir. Aprender a manejar el dolor es importante para ellos y para mí, porque a veces me ayuda a salir al escenario e interpretar una canción muy triste”.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Gran Teatro Nacional

Dirección: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja.

Día y hora: jueves 27 de junio, 8 p.m.

Entradas: Teleticket