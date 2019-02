Adam Levine respondió a las críticas por show en el Super Bowl

El cantante Adam Levine, vocalista y líder de la banda Maroon 5, se pronunció sobre las críticas que pesan sobre la banda luego que aceptara presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl, cuando otros artistas lo rechazaron en apoyo al jugador Colin Kaepernick.

¿Qué sucedió? La NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) se ha visto envuelta en la polémica por varios casos de racismo, el último de ellos ha sido la no contratación del jugador Colin Kaepernick, quien se arrodilló mientras sonaba el himno de Estados Unidos durante un partido, en protesta contra la brutalidad policial contra los afroamericanos.

Artistas como Rihanna y Cardi B rechazaron actuar en el medio tiempo del Super Bowl, pero Maroon 5 sí aceptó presentarse el próximo 3 de febrero, y su líder explicó los motivos.

#M53 Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 28 de Ene de 2019

"Cuando echo la vista atrás a cada uno de los shows del intermedio de la Super Bowl... la gente simplemente no puede, es como un impulso insaciable de odiar un poco. No estoy en la profesión correcta si no puedo manejar un poquito de controversia. Es lo que es. Lo esperábamos. Nos gustaría seguir adelante", contó Adam Levine a Enterteinment Tonight.

Sobre el show que presentará en el escenario del Super Bowl, Adam Levine dijo que destacará la presencia musical de diversos artistas afroamericanos.

"Silencié todo el ruido y me escuché a mí mismo y tomé mi decisión basándome en cómo me sentía al respecto… El espectáculo es la música. Nosotros hablamos a través de la música, y este es el show que va a tener la mayor presencia del hip-hop -con colaboraciones de Big Boi y Travis Scott- de la historia", agregó el vocalista de Maroon 5.