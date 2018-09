Los seguidores del hip hop tienen una nueva batalla de 'tiraderas' que poner entre sus favoritas. Luego de que Machine Gun Kelly le dedicara "Rap Devil" a inicios de este año, Eminem hizo gala de su ingenio letal y le respondió sin miramientos con "Killshot", una canción que ya está disponible en YouTube.

Notas relacionadas Hija de Eminem compartió atrevida foto por su cumpleaños 22

El enfrentamiento entre el ganador del Grammy y el joven artista de hip hop comenzó en 2012. Aunque inicialmente Machine Gun Kelly había reconocido la influencia que tuvo en su vida la música de Eminem, ese año hizo un comentario sobre el físico de Hailie, la entonces hija adolescente de 'Slim Shady', como una clara provocación a su colega.

"Acaba de ver una foto de la hija de Eminem y solo diré que está muy ardiente, lo digo de modo respetuoso porque Em es el rey", fue el mensaje que citan medios como E! Online.

La gasolina había sido regada.

PRIMER ROUND

En "Kamikaze", su nuevo álbum de estudio, Eminem recordó la provocación en el tema "Not Alike" en el que lanzaba frases como "no suelo responder, pero ahora me vas a escuchar", "no estás listo, tonto" o "lo único que tenemos en común es que yo tengo polla y tú la chu...". "Y estoy hablando contigo, pero ya sabes quién diablos eres, Kelly. No suelo lanzar ataques, pero continúa hablando de mi hija Hailie", añade en otra parte del rap.

ROUND DOS

En una entrevista con Sway citada en NME, Eminem aseguró que la verdadera razón por la que mencionó a Machine Gun Kelly en su canción no tuvo que ver con su frase sobre su hija, sino con una acusación posterior que le hizo.

"La verdadera razón por la que lo confronté fue porque él dijo 'soy el mejor rapero vivo desde que mi rapero favorito me censuró en (la radio) Shade 45. Como si yo intentara ponerle trabas a su carrera. Te diré algo, me importa una mier... tu carrera. ¿Realmente crees que me fijo en lo que haces? ¿Sabes cuántos raperos hay por allí mejores que tú? Ni entras en la conversación", afirmó Eminem.

Machine Gun Kelly respondería entonces con "Rap Devil" ("El demonio del rap"), en una clara alusión a "Rap God" ("El dios del rap"), uno de los temas de Eminem.

"Ella dice: 'Creo que mi papá está loco'. Sí, Hailie, estás en lo correcto (...) Papi está loco y encerrado en el estudio gritándole al micro. Estás sobrio y aburrido. A punto de cumplir 46 (...) Enojado por algo que dije en 2012 (...) Te tomo seis años y un álbum sorpresa para responderme (...) Al carajo el Dios del rap, yo soy el demonio del rap", dice el tema de Kelly.

ROUND TRES

La respuesta de Eminem llegaría esta semana con "Killshot", un tema que ya encabeza las tendencias en YouTube y que se volvió trending topic global en Twitter.

"Calla, calla, perra. Cuando tus fans se convierten en tus detractores (...) Espera, ¿me acabas de retar? Estoy perplejo. Me halagas en una línea, me insultas en la otra (...) Olvidé devolverte la llamada. Aquí tienes el autógrafo para tu hija, lo firmé en una gorrita de 'novatos' (...) Ok, Kelly, tengo 45 y sigo vendiendo más que tú. A los 29, ya tenía tres álbumes que la rompieron", dice el rapero.

"Es gracioso pero tan cierto, prefiero ser yo de 80 años que tú de 20 años", continúa Eminem en su canción.

Las reacciones de los seguidores de Eminem rápidamente se hicieron notar en las redes sociales, pues muchos han dado por terminado a Machine Gun Kelly.