El presidente de Irán, Hasan Rohani, dijo el martes que la república islámica seguirá comprometida con un acuerdo nuclear multinacional pese a la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del pacto para impedir que Teherán acceda a armas nucleares.

"Si cumplimos con las metas del acuerdo en cooperación con otros miembros del pacto, este seguirá en pie (...) Al abandonar el pacto, Estados Unidos ha socavado oficialmente su compromiso a un tratado internacional", sostuvo Rohani en un discurso televisado.

Rohani agregó que Irán está dispuesto a retomar sus actividades nucleares, bajo la condición de que previamente lo converse con el resto de firmantes del acuerdo nuclear para comprobar si los intereses de Irán están garantizados

La Organización Iraní de Energía Atómica estará preparada para adoptar "medidas en caso necesario", incluido el enriquecimiento de uranio a nivel industrial y "sin límites", dijo Rohani.

El presidente iraní dijo que su país quiere negociar con Rusia, China y Europa, al tiempo que calificó como "guerra psicológica" la decisión de Washington de abandonar el acuerdo y reinstalar las sanciones económicas contra Teherán.

"Si al final de este periodo llegamos a la decisión de que los otros países pueden darnos lo que Irán quiere, continuaremos con el acuerdo y haremos todo lo posible por la paz en la región", subrayó.



En caso contrario, si Irán no logra conseguir sus "objetivos" ni los "beneficios" del pacto, Rohani advirtió de que tomarán "un camino muy evidente".



Trump anunció hoy que retirará a su país del acuerdo nuclear con Irán y volverá a imponer "el nivel más alto de sanciones económicas".



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha ratificado en once ocasiones que Teherán está cumpliendo con sus compromisos con el acuerdo nuclear.



El pacto limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones, pero no incluye ninguna restricción a los misiles de Teherán o a su influencia regional, como exigía Trump.



Fuente: Agencias