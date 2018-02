Los equipos de patinaje de velocidad de Estados Unidos en los Olímpicos de Invierno de Pyeongchang han estado en boca de todos por estos días, más allá de sus resultados en las competencias. Esto se debe al curioso diseño de sus trajes de competencia.

De mayoría negra y blanca, estos trajes tienen un círculo gris que resalta la ingle de los participantes, lo cual ha sido muy criticado en las redes sociales.

Pero, tan pronto se tornó viral la polémica, la empresa que diseñó la indumentaria, Under Armour, se pronunció al respecto.

Under Armour señaló que el parche en cuestión está diseñado especialmente para reducir en más del 60 por ciento la fricción entre los muslos.

No obstante, usuarios de redes sociales replicaron a la empresa cuestionando la diferencia de color de dicho parche.

Entre los opositores a la respuesta dada por Under Armour está el periodista de ESPN Darren Rovell, quien escribió en Twitter: “No me interesa la ciencia detrás de esto (el parche), no se ve bien”.

En la respuesta, Under Armour destacó que los atletas estaban encantados con el aspecto de sus trajes y que estaban siendo elogiados por competidores de otros países.

Esta no es la primera vez que la empresa está en el ojo del huracán por sus trajes. En el 2014, Under Armour tuvo que hacerle frente a la acusación de que las vestimentas diseñadas ralentizaban a los competidores, quienes tuvieron un desempeño no tan bueno en esa ocasión.



Fuente: GDA/El Tiempo