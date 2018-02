Donald Trump compara a inmigrantes con serpientes traicioneras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, equiparó el viernes a los inmigrantes con serpientes traicioneras, retomando una alegoría propia de su campaña electoral en su retórica anti-inmigración.

En una incendiaria diatriba, el mandatario fustigó a la oposición demócrata por no respaldar su política de endurecimiento de las leyes migratorias y urgió al Congreso a aprobar la construcción del muro fronterizo con México, una de sus principales promesas.



Ante la conferencia CPAC, uno de los foros más importantes de los conservadores estadounidenses, Trump leyó la letra de la canción de 1968 de Al Wilson, "The Snake" (La serpiente), sobre un reptil enfermo que recompensa con un mordisco venenoso a la "mujer tierna" que lo ayudó a recuperarse.



"Ustedes tienen que pensar esto en términos de inmigración", señaló el mandatario, antes de compartir esa balada basada en una fábula de Esopo.



"'Te salvé', gritó la mujer/ 'Y me has mordido, pero ¿por qué?'/'Sabes que tu mordida es venenosa y ahora voy a morir'/'Oh cállate, mujer tonta', dijo el reptil con una sonrisa/'Sabías muy bien que era una serpiente antes de que me llevaras'", recitó Trump, en medio de los aplausos de la audiencia.



"Eso es lo que estamos haciendo con nuestro país", concluyó. "Estamos dejando entrar a la gente, y va a haber mucha gente. Solo va a ser peor. Le damos protección como nunca antes".



Trump, que también apeló a esta metáfora al cumplir 100 días de gobierno en un mitin en Pensilvania, subrayó que "una nación fuerte debe tener fronteras fuertes".



"Hacemos un llamado al Congreso para que construya un gran muro fronterizo para evitar que drogas y criminales peligrosos ingresen a nuestro país", dijo.



Trump aprovechó para repasar los logros de los agentes de control migratorio, diciendo que el año pasado arrestaron a más de 100.000 extranjeros que habían cometido "miles de crímenes" y para reforzar su rechazo a las jurisdicciones del país donde las autoridades se niegan a identificar a los indocumentados para su deportación.



"El Salvador solo toma nuestro dinero"

Más temprano, el mandatario había destacado el trabajo del servicio de control migratorio ICE, y la patrulla fronteriza para detener por "miles" a miembros de la pandilla MS-13, nacida en Los Angeles en los años 1980 de origen salvadoreño.



"Pero estos asesinos regresan de El Salvador y de México, como el agua. El Salvador solo toma nuestro dinero, y México debe ayudar a MÁS con este problema. Necesitamos el muro", tuiteó Trump.



El gobierno salvadoreño rechazó en una comunicación oficial las afirmaciones de Trump, considerándolas "en contra de la dignidad del país" y omisas en relación a los esfuerzos conjuntos por combatir el crimen trasnacional.



Las declaraciones del presidente de Estados Unidos "no están en apego a histórica relación entre nuestras dos naciones", dijo en Twitter el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez.



En su discurso ante la CPAC, Trump, muy cuestionado por presuntamente criticar semanas atrás la inmigración que llega de "países de mierda" como las naciones africanas, El Salvador y Haití, reiteró su idea recibir migrantes según sus "méritos".



"Queremos personas que tienen habilidades, que pueden mantenerse económicamente, que pueden contribuir a nuestra economía, que amarán a nuestra gente y que compartirán nuestros valores", dijo.



Ciudades santuario y "dreamers"

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump también criticó a la oposición demócrata por no apoyar su propuesta para regularizar a los "dreamers", jóvenes llegados ilegalmente al país cuando eran niños.



Su plan, que el Senado rechazó la semana pasada junto con otros proyectos, abría la vía hacia la ciudadanía a 1,8 millones de esos "soñadores", pero acababa con la lotería de visas de residencia y acotaba las autorizaciones de reunificación familiar, además de exigir fondos millonarios para el controvertido muro.



"Los demócratas están siendo totalmente insensibles", señaló, al cuestionar lo que consideró una falta de respuesta para reemplazar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que su administración busca terminar.



Barack Obama creó el DACA en 2012 para atender la situación de los "dreamers", luego de que la reforma migratoria que promovía fracasara en 2010 en un Congreso dominado por los republicanos.



Trump se declaró escéptico sobre la posibilidad de lograr una alternativa para estos jóvenes inmigrantes, la mayoría latinoamericanos. "Y no es por los republicanos, es por los demócratas", recalcó.