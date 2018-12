Brexit: May ve voluntad en Europa para "solucionar" el proceso de salida "Lo que me han mostrado en estas reuniones es que existe una determinación compartida para lidiar con este asunto y solucionar el problema", dijo Theresa May



Theresa May visitó Bruselas para encontrarse con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker. (Foto: EFE) Theresa May visitó Bruselas para encontrarse con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker. (Foto: EFE)