Fernando Albán: Se suicida en el SEBIN supuesto implicado en atentado a Nicolás Maduro, dice Fiscalía de Venezuela.

Caracas. La Fiscalía de Venezuela informó hoy que el concejal Fernando Albán Salazar, supuestamente implicado en el atentado del cual salió ileso el presidente Nicolás Maduro hace poco más de dos meses, se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales.



"Hemos tenido el conocimiento hace pocos minutos del suicidio del concejal del área metropolitana de Caracas Fernando Alberto Albán Salazar", dijo el fiscal general, Tarek Saab, en un contacto telefónico con el canal estatal VTV.



Albán, del partido opositor Primero Justicia, fue detenido el viernes y, según sus compañeros de organización, debía ser presentado hoy para un audiencia en tribunales.

Saab añadió que el Ministerio Público designó "dos fiscales nacionales" para abrir una "exhaustiva investigación que determine las causas" del hecho.



De acuerdo con Saab, Albán solicitó ir al baño "y estando allí se lanzó al vacío".



"Las causas por lo que lo hizo vamos a esclarecerlas en todas sus magnitudes", dijo.



El edificio del SEBIN donde supuestamente se suicidó Fernando Albán. (EFE).

El ministro del Interior, Néstor Reverol, señaló en Twitter que Albán se encontraba "en la sala de espera" de una sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela -Caracas- y "se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío".



Añadió que "un equipo multidisciplinario" adelanta la investigación "conjuntamente con el Ministerio Público para esclarecer este lamentable suceso".



El partido de Albán denunció desde el pasado viernes su "secuestro" y "desaparición forzosa", y hoy se habían mostrado muy activos en las redes ante la eventual presentación en tribunales del opositor.



Ese mismo día, la hermana del concejal, Luz Amparo Albán, aseguró que el dirigente había vuelto al país desde el exterior, donde visitó a sus hijos, y le envió un mensaje telefónico que decía "estoy preso en el Sebin".



Militantes del partido Primero Justicia lloran en las afueras del SEBIN. (EFE).

Fernando Albán era concejal en el municipio caraqueño de Libertador, sede de todos los poderes públicos y territorio considerado bastión del chavismo gobernante.



Su partido ha denunciado una campaña gubernamental que busca criminalizarle y que ya incluye señalamientos a varios de sus dirigentes como el ex presidente del Parlamento Julio Borges, quien vive fuera de Venezuela y se le acusa por el atentado fallido que sufrió Maduro el pasado 4 de agosto.



Julio Borges dijo en un video que el arresto de Fernando Albán se debía a denuncias por violaciones a los derechos humanos que formuló el concejal en recientes reuniones en Naciones Unidas, en Nueva York. Hasta ahora, las autoridades no habían dado razones de su captura.



Opositores al régimen de Nicolás Maduro protestan en las afueras del SEBIN. (EFE).

El abogado del concejal Joel García dijo a los periodistas que el domingo, cuando lo vio en los tribunales, el detenido "no estaba golpeado, estaba bien". Añadió que le dijo "que no había sido objeto de tortura, sí de mucho interrogatorio. No tenía rasguño".



Al menos una treintena de personas está siendo investigada por la explosión de los drones, entre ellos el diputado opositor Juan Requesens, también del partido Primero Justicia y quien permanece preso desde hace más de un mes. Su familia ha denunciado que está incomunicado.



El Gobierno del país petrolero sudamericano y el propio mandatario socialista dicen que la explosión de los drones el 4 de agosto fue un intento de "magnicidio".



Críticos de Maduro dicen que el presidente está usando el incidente para sofocar a sus opositores y consolidar su poder, en momentos en que Venezuela enfrenta una recesión económica y escasez, un cóctel que ha empujado a muchos a emigrar.



Fuente: EFE / Reuters