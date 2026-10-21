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El rol de Obras

“Obras, en el Senado, acaba de posicionarse como la bancada que inclinará la balanza”.

    Martín Hidalgo Bustamante
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Resumen

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    "En medio de una bancada oficialista que no jugó bien sus cartas desde un inicio, y una oposición extrema, los del partido de Belmont decidieron inclinar la balanza hacia la entrega de un resultado concreto". (Foto: GEC)
    "En medio de una bancada oficialista que no jugó bien sus cartas desde un inicio, y una oposición extrema, los del partido de Belmont decidieron inclinar la balanza hacia la entrega de un resultado concreto". (Foto: GEC)
    Por Martín Hidalgo Bustamante

    La bancada de Obras, el partido de Ricardo Belmont, ha inclinado la balanza en el debate de la delegación de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo. Lo hizo en la Cámara de Diputados, y ahora en el Senado. Con sus votos, el oficialismo parte con una ventaja para ratificar la propuesta de 27 puntos en el pleno de la Cámara Alta, donde necesita al menos 31 adhesiones para salir airoso de esta primera puja legislativa con la que se ha estrenado el sistema bicameral.

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