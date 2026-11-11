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Juntos por el poder

“La solución está sobre la mesa: la restitución del servicio parlamentario que eleve los estándares y retome los concursos públicos para el acceso a las plazas laborales”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En la historia parlamentaria, el uso de la planilla legislativa como agencia de empleos ha sido una constante que se agravó en el último período unicameral. Este Congreso bicameral no será la excepción y, a poco más de sus primeros 100 días, ya se revelaron dos casos, siendo el principal aquel en el que la bancada de Juntos por el Perú contrató a familiares de las personas que se encargan del resguardo de Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

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