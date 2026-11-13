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Renovar o volver a licitar

“Se necesita es un procedimiento expeditivo para determinar si vale la pena o no proceder a una licitación”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa | El Comercio)
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa | El Comercio)

    Más de 30 concesiones de infraestructura llegan a su fin en los próximos años. Pro Inversión enfrenta el dilema de renovarlas o volver a licitarlas. Conociendo las dificultades del Estado Peruano para llevar a cabo una licitación, la decisión parecería estar cantada. Para cuando se convoque un concurso, se encuentre a los interesados y se seleccione a un ganador, la concesión original ya habrá caducado. Y probablemente, hasta entonces, el concesionario original siga manejando la operación. Una renovación, como quien dice, sin renovación.

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