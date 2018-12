El año de las mujeres, por Rolando Arellano

El 2018 fue un año tremendamente variado en acontecimientos, donde algunos grupos tuvieron desempeños destacados, positiva y negativamente. Veamos los más saltantes.

En términos de popularidad, sin duda lo mejor del 2018 fueron nuestros futbolistas. La llegada al Mundial de Rusia en medio de un suspenso que se vivió hasta el último minuto hizo de ellos los personajes más destacados en el corazón de los peruanos. Y junto a ellos, debe remarcarse la actuación de los más de 30.000 hinchas que, gastando hasta el centavo que quizás no tenían, acompañaron al equipo (y a su entrenador) en cada partido, y se ganaron no solo un premio de la FIFA, sino también el corazón del mundo.

Otro grupo tremendamente popular, aunque no unánimemente querido, fue el de los fiscales peruanos. Este grupo profesional prácticamente desconocido hasta hace poco, jugando en pared con algunos jueces, fue para muchos ciudadanos una especie de ángeles vengadores contra la corrupción. Ello, a pesar de que el fiscal mayor, el que debería tener la espada de fuego, fuera muy criticado y discutido.

En el otro extremo de la popularidad, se encuentran los congresistas. Si bien no eran muy apreciados desde hace un buen tiempo, el referéndum en el que 8 de cada 10 peruanos votó por no reelegirlos marcó el peor momento de su historia. No es una noticia feliz, puesto que esa decisión popular probablemente empeorará su desempeño futuro, pero es lo que la gran mayoría de la población expresó claramente.

Regresando a lo positivo, una noticia que sorprendió mucho es aquella que mostraba que en el 2018 la segunda institución más respetada por los peruanos fue el Banco Central de Reserva. Eso, que debería ser noticia mundial por lo sorprendente (¿que sea popular algo llamado ‘banco’?, ¿que una autoridad monetaria sea reconocida por el taxista y el ama de casa?), se da solo en el Perú, debido al excelente trabajo de Julio Velarde y su equipo en el cuidado de la disciplina económica del país.

Pero, sin ninguna duda, la noticia social más importante del año que pasa la dieron los movimientos contra la desigualdad de género. Más allá del activismo contra la violencia femenina, que inició el proceso, esos movimientos han generado, tanto en el mundo como en el Perú, una preocupación legítima sobre el tema de la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y es por ello, porque se trata de un tema que tiene miles de años de existencia que muestra ahora un cambio abrupto y positivo, que creemos que las mujeres, como un todo, son el grupo social más destacado de este año que pasa.

Esperemos un próspero, feliz y menos controversial 2019 para todos.