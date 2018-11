Áncash: se ha ejecutado solo el 14% del presupuesto para la reconstrucción

La Contraloría General de la República identificó un avance del 14% del presupuesto aprobado para la adjudicación de obras y servicios de construcción y reconstrucción en la región Áncash, luego de que esta fuera afectada por el fenómeno El Niño costero. Vale precisar que el presupuesto es de S/621'915.040,73.

Según los resultados del segundo operativo “Vigilamos contigo la reconstrucción”, de setiembre de 2017 a octubre de 2018 existen 173 obras y servicios en estado de ejecución, de los cuales 16 se encuentran en ejecución física, 3 paralizadas y abandonadas, y 154 en etapas preparatorias y con buena pro.

En tanto, en ese mismo período se identificaron 42 obras y servicios concluidos, de los cuales 19 se encuentran con liquidación y 23 sin liquidación.

Durante la visita a las obras, Contraloría constató que el personal no cuenta con implementos de seguridad, así como la ausencia de almacenes y de una supervisión. Asimismo, evidenció que la presencia del residente de obra no es permanente y que no se cuenta con el cartel de la obra. También se percató que no se reporta el avance físico y financiero a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y a Infobras.

No obstante, de las obras concluidas se han aplicado penalidades a los contratistas por un total de S/3'906.647,29, y existen otras con adicionales de obra por el monto de S/ 1'278.750,14.

Al respecto, el coordinador del Centro de Operaciones y Emergencia de Áncash, César Florez Corbera, señaló que las obras no se han ejecutado con eficacia debido a la falta de sensibilidad con los más de 30 mil damnificados y 140 mil afectados, así como el poco conocimiento de lo que realmente ocurrió.

“Aquí se debe priorizar la vida, la vivienda y los servicios básicos. Deben ser más sensibles y humanos con el proceso de construcción. Entiendo que las obras no deben ser muy rápidas pero no deben demorar tanto. Lamentablemente, el Gobierno ha ofrecido tantas cosas, pero no ha cumplido por falta de conocimiento y falta de compromiso con la parte más sensible, aquí no se trata de apuntar con el dedo a los responsables, sino poner el hombro para reconstruir en un breve plazo la región”, sostuvo.

Florez también criticó que la ARCC haya destinado el 6 % del presupuesto para obras de prevención en los ríos de las provincias costeras.

“Lamentablemente, Áncash tiene el menor porcentaje para la prevención en los ríos de Santa, Lacramarca y Huarmey. Es muy poco para lo que se tiene que hacer y ya se ha anunciado la llegada del fenómeno El Niño”, anotó.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe