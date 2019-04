Educación sexual: ¿Qué es lo que deben aprender los adolescentes en el colegio?

"Siempre tenemos dudas y nosotros mismos buscamos las respuestas. En mi caso, suelo consultar con mis papás o en Internet en esos foros en donde hay conversaciones. Mis amigos, por ejemplo, se preguntan si el líquido pre seminal podría embarazar a una chica, esas cosas no las sabemos y es que a veces la vergüenza nos gana y no va con el tema del que nos habla el tutor cuando ha intentado hablarnos de sexo. Necesitamos un espacio dedicado a sexualidad y no quedarnos solo con dudas". Escolar de quinto grado de secundaria de un colegio público de Carabayllo.

Hablemos sobre educación sexual. La polémica que generó el error que cometió (y reconoció) el Ministerio de Educación (Minedu) al colocar un link de connotación sexual en textos escolares de tercero de secundaria, ha provocado preocupación (y desinformación) en los padres de familia frente a los temas sobre educación sexual que llegan a oídos de sus hijos.

En la página 83 del texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de tercero de secundaria, el Minedu presenta un glosario en el que se define la conducta sexual. Al final del concepto, se incluye un link para que el escolar busque más información sobre el tema.

Este es el texto escolar del Minedu en donde se habla de conducta sexual. (Foto: Twitter @ErikaValdivies0)

Al hacer click, se ingresaba a la enciclopedia cubana EcuRed, en una página referida a conceptos sobre conducta sexual.

(Ecured)

Una de las definiciones que generó más rechazo es el referido al coito anal. La página lo definía así:



"El coito anal es una práctica que está cobrando fama en nuestros gustos en lo referente a relaciones sexuales, consiste en la introducción del pene en el ano, tanto en relaciones heterogéneo como homosexuales"



Hoy la página luce bloqueada.

Pese a que la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, reconoció el error y pidió disculpas a los padres de familia, varios congresistas de Fuerza Popular están reuniendo firmas para presentar una moción de interpelación en su contra. El presidente Martín Vizcarra también opinó sobre el tema:

Presidente @MartinVizcarraC: Quiero decirles, como padre, que los recientes errores conocidos en los textos escolares, son imperdonables. He dispuesto sancionar a los responsables y tomar las medidas correctivas inmediatas para salvaguardar la formación de nuestros hijos. pic.twitter.com/cAflPyTH6L — Presidencia Perú (@presidenciaperu) 12 de abril de 2019

El domingo, la ministra Flor Pablo Medina, reiteró que se investigará a los responsables de la revisión de los textos escolares.

Aprender es un derecho



Más allá del contexto político, es válido preguntar ¿qué es lo que deben conocer sobre educación sexual los escolares?

Para llegar a esa respuesta, primero, es necesario conocer algunas de las normas que amparan el derecho de los niños peruanos a conocer sobre educación sexual.



En el Perú, el artículo 15 del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes establece que los niños tienen derecho a una educación básica que comprenda la orientación sexual y la planificación familiar.



Además, en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 se establece como una meta para reducir en un 20% el embarazo adolescente, el "incluir en los programas curriculares de educación primaria y secundaria, la formación en valores y crianza, así como educación sexual y reproductiva, de modo

que las y los adolescentes conozcan las formas de protegerse de un embarazo no deseado y las responsabilidades que trae la concepción, gestación, nacimiento y crianza de una niña o niño".



También se tiene como objetivo para disminuir la incidencia de VIH en adolescentes, el capacitar a los profesores de secundaria en materias de educación sexual y reproductiva.



Los niños, niñas y adolescentes del Perú tienen derecho a recibir una educación básica que comprenda la orientación sexual y la planificación familiar. (Foto: UNFPA)

En el 2016, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado peruano hacer frente al problema del embarazo adolescente reforzando el acceso a una "educación en materia de salud sexual y reproductiva en función de la edad y los derechos de las niñas y los

niños en todo el Estado".

Jorge Cardona, ex miembro del Comité de Derechos del Niño, ratifica esa idea. "En el Perú, cada día 5 niñas menores de 15 años tienen un parto, es decir, que hay un gran número ya no de adolescentes si no de niñas que quedan embarazadas. Esto significa que cuanto antes, en función del grado de madurez, hay que hacerles llegar información real y comprensible sobre la salud sexual y reproductiva, de lo que significan las relaciones sexuales, de cómo prevenir el abuso sexual, de lo que significa la sexualidad, y comprender que determinados tocamientos o caricias no son correctos", comenta.



En el Perú la tasa de embarazo adolescente sigue siendo un problema que no se ha logrado resolver en los últimos veinte años. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2017, el 13,4% de las adolescentes de entre 15 y 19 años son madres. En zonas rurales, la cifra se incrementa a 23,2%.



Esto revela la última ENDES del INEI

"La escuela es el entorno protector de los niños. Es en ese entorno que se les debe preparar desde muy pronto para evitar, por una parte, que esos niños y niñas puedan ser abusados y se produzca una relación insana. Y eso hay que explicarlo lo más claro posible. Claro que no se le dice lo mismo a un niño de 10 años que a un niño de 15, pero tiene que estarse explicando desde que los niños tienen sentido para poderlo comprender y en medida que van evolucionando en su desarrollo", agrega Cardona.



El especialista menciona un punto importante: la educación sexual debe ser impartida según la madurez y el desarrollo de los niños y adolescentes.



Los temas según las edades



Carmen Murguia, analista de Programa en Temas de Adolescencia y Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), precisa que existe un documento elaborado por Unesco, Unicef, UNFPA y OMS llamado 'Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad'. En él se establecen objetivos en base a ocho ejes temáticos sobre educación sexual integral que deben ser enseñados de manera gradual a niños de entre 5 a 18 años en las escuelas.



"Los ejes temáticos más importantes se abordan a lo largo de subgrupos de edad, pero el acercamiento a cada tema es de acuerdo a la madurez cognitiva, psicológica y social de cada estudiante. Evidentemente los contenidos más asociados a comportamiento sexual, embarazo y enfermedades de transmisión sexual se da en los últimos años de secundaria", agrega Murguia.



Estos son los 8 temas que establece el estudio:

El desarrollo de los conceptos clave, temas y objetivos de aprendizaje originales y actualizados se basó en evaluaciones, especialmente encargadas, de currículos existentes en 12 países. (Unesco, 2017)

Y estos son los subtemas que se establecen en cada uno de los puntos:

Unesco

"El primer eje es el que tiene que ver con relaciones, los diferentes tipos de familia, se busca que los estudiantes sepan qué es lo que sucede en la realidad, de la amistad, de las relaciones románticas, los compromisos a largos plazos, la inclusión y el respeto", refiere Murguia.



Así, las definiciones y explicaciones de cada uno de estos temas se dan según el grupo de edad.

UNFPA

UNFPA

En el segundo y tercer eje se habla de conceptos claves como los valores, los derechos, la cultura y cómo entender el género y la violencia de género.



Estos son algunos de los objetivos que se trazan según la edad.

UNFPA

UNFPA

En los ejes 4, 5 y 6 se definen y trabajan definiciones tan importantes como la violencia sexual, el consentimiento, el cuidado de la salud, la toma de decisiones y el desarrollo de la anatomía.



UNFPA

UNFPA

En los dos últimos puntos, el 7 y el 8, se trata con más precisión el tema de la sexualidad, el comportamiento sexual, el embarazo, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas.

UNFPA

Murguia, de la UNFPA, recuerda que el objetivo es preparar y formar a los estudiantes para la vida "porque el colegio va a terminar y ellos van a tener pareja y vivir sus sexualidad de manera plena y deben conocer cuáles son los riesgos y cuidarse; y es difícil que la disfruten si no conocen su cuerpo. Que no solo salgan tromes en matemáticas si no formados como ciudadanos y ciudadanas que cuiden al otro, conozcan su cuerpo, sepan dónde empiezan sus derechos, y qué consecuencias hay por iniciarse sexualmente temprano".

¿Bajo estos conceptos, es necesario hablarle de sexo anal a los escolares? Los expertos señalan que lo ideal es basarse en conceptos más generales, pero que sí es necesario que los profesores estén informados para poder responder una pregunta sobre el tema.

Para la psicoterapeuta cognitiva conductual y racional emotiva, Graciela Ferrando Gamarra, es necesario que se les dé educación sexual a los menores desde niños porque ellos tiene que conocer su cuerpo. La información, dice la experta, debe ser gradual según su evolución para que logren adaptar patrones de comportamiento saludables.

Los niños deben aprender desde pequeños a conocer sus cuerpos. (Foto Referencial)

"A los 13 y 14 años ya son pubers a un paso de convertirse en adolescentes, es una edad en la que eres niña mujer, y niño para ser hombre. Las niñas empiezan a reglar y los hombres ya se masturban, por eso es importante darles esta educación sexual y enseñarles qué podría llegarles a afectar respecto a su comportamiento de vida. Hay que tener en claro los derechos de tener relaciones sexuales, pero con mucho cuidado de dar información más detallada, ellos no necesitan asumir este tipo de información más profunda", asegura.



La psicoterapeuta añade otro punto importante: se tiene que hablar el mismo lenguaje en la casa y la escuela, para ello los padres de familia tienen que estar muy atentos a las etapas de desarrollo de sus hijos y sus dudas al respecto.



¿Qué les están enseñando a los escolares peruanos?



Que hablen los adolescentes:



"No me hablaron de educación sexual hasta finales de 5to cuando empezaron a llegar módulos que hablaban sobre el enamoramiento o como prevenir embarazos. Era información básica. Nosotros sabíamos porque investigábamos, nosotros como adolescentes buscamos porque tenemos la curiosidad de ver más allá de lo que nos espera. Nunca hubo un profesor que me hablara de educación sexual. En tutoría nos hablaban, nos decían que habían métodos anticonceptivos para que se puedan proteger. En un libro de comunicación había un reto de esperar o no iniciar tu vida sexual y debatimos de porque nos estaban prohibiendo hacer nuestra vida sexual. Exigimos que nos hablaran sobre enfermedades de transmisión sexual, a qué centros e salud podíamos ir, pero los profesores se quedaban callados o cambiaban de tema o nos contaban sus experiencias". José Luis, de 17 años, recién egresado de colegio público de Lima.



"En tercer grado, en el curso de Persona y Familia, nos hicieron llevar un pene de madera, condones, anticonceptivos, ampollas, parches. Nos enseñaron cómo poner el anticonceptivo en el pene de madera, cada cuanto se puede tomar la pastilla, las ampollas. Solo nos dieron una pequeña introducción antes de esa clase, nos dieron una semana para presentar los trabajos y fue muy interesante porque todos preguntamos. Ahora, aún no nos han dicho nada". Zuelly, de 16 años, estudiante de colegio público de Iquitos (Loreto)

Los adolescentes coinciden en que les quedan dudas en las clases que les dictan sobre educación sexual. (Foto: Archivo /El Comercio)

"No llevamos ningún curso sobre ese tema. Desde primer grado se lleva el curso de Persona y Familia, ahí hablamos de sexualidad y todas esas cosas, pero no al 100%. El curso lo dicta la tutora que también enseña historia, no se enfoca en sexualidad. Nos han enseñado sobre métodos anticonceptivos. Sí nos responden las preguntas pero nosotros queremos profundizar el tema. La clase no es dinámica la clase, para que entendamos mejor. Yo escucho decir a nuestras compañeras que nos deben enseñar otras cosas. Nos interesa saber, algunas veces vienen del centro de salud y nos hablan es un rato". Rosario, 5to grado de secundaria de colegio público de Huancavelica.

"En mi colegio sí nos hablaron de educación sexual desde cuarto grado. Nos dieron varias clases en las que nos hablaron de los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, pero tampoco es que nos enseñaron a cómo colocarnos un condón. Incluso, nos hicieron hacer una exposición sobre los métodos que existen", Andrés, 17 años, egresado de colegio privado de Lima.

En noviembre del 2014, el Minedu publicó una guía de Tutoría y Orientación Educativa para los profesores de secundaria. En esta el sector reconoce la necesidad de la Educación Sexual Integral en los colegios y la define así:

Minedu

Esta es la guía para profesores elaborada por Minedu.

En esta guía se establecían las tareas en el aula que debían seguir los alumnos según los ciclos y los temas abordados:

En su índice presenta diferentes temas a abordar sobre educación sexual.

Según el Minedu, esta guía diseñada para los profesores ya no está vigente. Les consultamos cuál es la base actual sobre la que los profesores enseñan sobre educación sexual, pero respondieron que no había un vocero autorizado para respondernos.

Según la ex ministra de Educación, Marilú Martens, durante su gestión (diciembre del 2016 a septiembre del 2017), se enfocaron en escuchar las dudas de los adolescentes sobre educación sexual. Para ello, elaboraron una encuesta en la que 958 de los estudiantes entrevistados manifestaron que estaban de acuerdo con que se les enseñara educación sexual integral.



"Ellos querían saber sus derechos, los cambios de su cuerpo, el manejo de su sexualidad, para tener una sexualidad responsable. Los talleres que hicimos fueron todos con principios éticos, porque lo que se tiene que inculcar en sí es el respeto a sí mismo, a los demás, desde una posición informada. La educación sexual se enseña en las escuelas porque ese es un derecho de los estudiantes, ellos deben tener acceso a información responsable sobre diferentes temas", dijo.



Por eso, consideró como un error de gran irresponsabilidad que se haya utilizado un link como fuente en los textos escolares de tercero de secundaria sin haber revisado todo su contenido.

Durante su corto periodo al mando del Minedu (septiembre del 2017 a abril del 2018), el ex ministro Idel Vexler anunció que la educación sexual se abordaría de manera integral, promoviendo el desarrollo saludable y responsable de los estudiantes y orientándolos en el cuidado de su cuerpo y el fortalecimiento de su autoestima e identidad.



Además dijo que se reactivaría la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa en las escuelas.



En noviembre del 2018, a siete meses de haber asumido como ministro de Educación, Daniel Alfaro, aseguró que a partir del 2019, los colegios llevarían el curso “Desarrollo Personal, Cívica y Ciudadanía” en secundaria, a fin de darle a los escolares una Educación Sexual Integral.



“Eso lo vamos a comunicar de acuerdo con el desarrollo y la madurez cognitiva de los estudiantes para lograr que sean más responsables con sus cuerpos y el de los otros, y disminuir, a la vez, el embarazo adolescente”, aseguró entonces.

Si aún quedan algunas dudas, la UNFPA elaboró un documentos con 10 mitos sobre la educación sexual integral que deben aprender los escolares. Acá les dejamos el informe completo.