La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una herramienta clave en el ámbito educativo. No como sustituto de la enseñanza tradicional, sino como un aliado estratégico que complementa el trabajo de docentes y estudiantes, de gran utilidad para optimizar los procesos de aprendizaje y detectar áreas de mejora.

En la enseñanza del idioma inglés, la IA se convierte en un aliado clave que llega a las aulas para transformar la educación hacia una formación más inclusiva y alineada con las necesidades del mercado global.

Es el caso de varias academias de inglés, como el Británico, que integra estratégicamente la inteligencia artificial para optimizar la enseñanza de dicho idioma. Entre sus iniciativas en desarrollo, pensadas tanto para el beneficio de los estudiantes como de la comunidad docente, destacan:

El diseño exclusivo de material que motiva a los alumnos a utilizar herramientas de IA en su aprendizaje.

La realización de charlas sobre el uso responsable de la IA entre los estudiantes de los cursos regulares.

La capacitación a docentes mediante cursos internos diseñados especialmente a sus necesidades.

La realización de charlas académicas para los cursos especiales (C1, ELT) sobre la aplicación de la IA para mejorar habilidades productivas ( writing y speaking ).

La implementación y optimización de agentes.

Sin lugar a duda, el uso de la IA representa para la educación en general una oportunidad única para potenciar la innovación y consolidar un futuro en el que la tecnología actúe como socio estratégico tanto de alumnos como de docentes.