Loreto: Petro-Perú calcula que 8 mil barriles de crudo cayeron en Morona

Un nuevo atentado contra el Oleoducto Norperuano se reportó este martes en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón (Loreto). Según Petro-Perú, vecinos de la comunidad de Mayuriaga –que también habían secuestrado a 20 trabajadores petroleros el 17 de este mes– perforaron el tubo a la altura del kilómetro 193.

En una entrevista con la agencia Andina, el presidente de Petro-Perú, Javier Atkins, estimó que al menos ocho mil barriles de crudo han caído sobre la selva de Morona a raíz de este atentado. El funcionario calificó el daño de “irreparable” y denunció que los manifestantes no permiten el ingreso de equipos de remediación.

“[El crudo] se ha derramado al río Mayuriaga, un afluente del Marañón. Ya hemos cerrado las bombas, pero el petróleo que estaba [en la zona] está fluyendo hacia el exterior”, dijo Atkins.

A través de un comunicado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) –que depende del Ministerio del Ambiente– señaló que busca supervisar la zona del atentado. No obstante, confirmaron que su equipo no puede ingresar si antes no lo hacen el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.

— Pide sanciones —

El presidente de Petro-Perú aseguró que este atentado contra el oleoducto es la continuación de una protesta de algunos vecinos de Morona debido a que están disconformes con los resultados de las elecciones municipales del pasado 7 de octubre.

“Es irracional, ¿qué tiene que ver Petro-Perú con las elecciones municipales del distrito de Morona? Absolutamente nada”, dijo Atkins en la entrevista.

El funcionario recalcó que el 70% de los daños que ha sufrido el Oleoducto Norperuano en los últimos cuatro años lo causaron terceros. Atkins pidió que se sancione de acuerdo a la ley a estas personas.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe