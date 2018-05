“En mayo del 2019 concluiría el proceso de licenciamiento”

El martes, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la designación de Martín Benavides como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El funcionario, quien en marzo asumió el cargo de forma interina tras la destitución de Flor Luna Victoria, conversó con El Comercio sobre sus metas para la reforma universitaria.

— En una entrevista previa, usted dijo que no pensaba quedarse como jefe de la Sunedu. ¿Qué cambió?

​

Ratifico lo dicho entonces: no estaba en mis planes asumir una función pública. Ser designado superintendente interino me tomó por sorpresa. Durante estos dos meses, me convencí más de que podía invertir parte de mi vida académica y profesional en el cargo. Por ello, cuando finalmente me lo pidieron, acepté.

— ¿El ministro de Educación, Daniel Alfaro, le pidió priorizar algún aspecto?

​

Más que un direccionamiento, me preguntó mi visión para la Sunedu. Se la dije, y respetando la autonomía de la entidad me respondió que estaba de acuerdo. Coincidimos en que se requiere una mejor articulación entre nosotros y el Minedu.

— ¿Qué buscan articular?

​

Por ejemplo, debemos trabajar juntos en un sistema único de información universitaria. Asimismo, tenemos que elaborar el eventual plan de cierre de algunas universidades [que no obtengan el licenciamiento].

— ¿Cuál es su visión sobre el licenciamiento?

​

Queremos dar el mensaje de que el licenciamiento es un proceso de transformación de la calidad. No estamos de acuerdo con lo que se dice a veces: que esta es una reforma burocrática. Una universidad licenciada antes no tenía un plan de estudios adecuado a la Ley Universitaria, ya lo tiene; tampoco contaba con un vicerrectorado de investigación, ya lo tiene. Es un proceso de mejora continua.

—¿Y las universidades que no se adecúen a la reforma?

​

Van a tener que cerrarse. Eso no ha cambiado. Ahora, tenemos que hacer una mejor lectura de las fechas que se han dado en relación con el proceso de licenciamiento. Estamos evaluando eso para asegurarnos de que aquellas universidades en plena transformación y con voluntad de cambio no se vean sacrificadas por una fecha. Dicho eso, creo que en mayo del 2019 concluiría el proceso de licenciamiento. Esa es la fecha relevante para mí.

— Concluir el proceso de licenciamiento no implica que todas las universidades sean licenciadas, ¿o sí?

​

No. Es culminar toda la evaluación, todo el proceso [que incluye la revisión documentaria hasta la verificación presencial]. ¿Cuántas universidades serán licenciadas al 2019? No lo sabemos aún.

— A la fecha, solo 36 universidades se han licenciado en tres años de reforma [25% de 145 que solicitaron la licencia]. ¿No es muy ambicioso proyectar el fin de todo el proceso a un año?

​

Debemos tener cierto nivel de ambición. Este es el año del licenciamiento; la visión es priorizarlo porque hay la necesidad de dar calma a la comunidad universitaria, y concluir este ordenamiento iniciado en el 2015.

— La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) congrega a 71 universidades en proceso de licenciamiento o ya licenciadas. Aun así, esta entidad es bastante crítica con la reforma. ¿Qué le dice esto?

​

No sé cuáles son los intereses de ese grupo. Creo que están faltando a la verdad, en el sentido de que tenemos evidencias de que el proceso de licenciamiento no ha debilitado a las universidades, sino que las ha acercado a un estándar de calidad superior al que tenían.

— Hace unas semanas, la ASUP propuso que se modifique la Ley Universitaria para que los rectores elijan al consejo directivo de la Sunedu, y ellos designen al superintendente. Para algunos, esto sería regresar al modelo de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR). ¿Qué opina?

​

Estoy en desacuerdo cuando dicen que el consejo directivo no tiene representantes de la comunidad universitaria. Sí los tiene, y elegidos por concurso público. Hoy hay dos representantes de la universidad pública, y tendremos un tercero.

— El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) también retomó su proyecto de ley que tiene una propuesta muy similar a la de la ASUP sobre la elección del consejo directivo y del superintendente. La iniciativa está en la Comisión de Educación. ¿Amenazaría a la reforma?

Desde que se creó la Sunedu siempre hubo una amenaza de personas que, creo, todavía no han entendido el sentido de la reforma.

— ¿Congresistas también?

​

Seguramente. Quiero convencerlos de que esta reforma es positiva para la universidad peruana. Y si tienen una orientación en esa dirección, no deberían preocuparse de la existencia de la Sunedu ni de su autonomía, porque no tengo ninguna relación política con ningún partido. Sobre el proyecto de Velásquez Quesquén, prefiero no pronunciarme.

— El primer ministro César Villanueva anunció que el Ejecutivo “está revisando las exoneraciones tributarias a las universidades privadas en el país”, que en algunos casos generan excedentes y utilidades. ¿Esta “revisión” ha sido coordinada con la Sunedu?

​

No hemos tenido ninguna conversación [al respecto].

— Pero si se anulan estas exoneraciones, ¿eso no afectaría a la reforma?

​

Veamos. La Sunedu tiene como función supervisar que la reinversión de excedentes o utilidades se oriente a mejorar la calidad universitaria. Cuando hicimos un análisis, me preocupó que menos del 5% de estas utilidades haya sido dirigida por las universidades a fortalecer la investigación. La mayor parte se invertía en activos fijos. Ahora bien, no estamos en condiciones de saber si esos activos están vinculados a la mejora requerida. Todavía tenemos que investigar este tema.

— Precisamente, ¿Sunedu no debería ser parte del proceso de “revisión” propuesto por Villanueva?

​

Estoy seguro de que nos van a invitar. 

Síguenos en Twitter como @PeruECpe