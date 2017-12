Ratifican sentencia de 7 años de prisión contra Walter Aduviri

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno ratificó la condena de siete años de pena privativa de la libertad efectiva contra el ex dirigente aimara Walter Aduviri Calizaya, por el delito de disturbios durante el 26 de mayo del 2011, día de la revuelta conocida como el "aimarazo". Estas protestas se desencadenaron contra del proyecto minero Santa Ana de la compañía canadiense Bear Creek.



Los jueces superiores Reynaldo Luque Mamani, Milagros Núñez Villar y Melchor Coaguila integrantes de la Sala Penal de Apelaciones, confirmaron el fallo del Segundo Juzgado Penal Colegiado dictado en julio de este año.



Aduviri Calizaya fue condenado como autor mediato por el delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de delitos contra la paz pública, en su forma de disturbios. Fijándose siete años efectivos de cárcel y al pago de S/2 millones como reparación civil a favor del Estado.



El ex dirigente aimara, quien no estuvo presente en la audiencia realizada hoy desde las 10 de la mañana, deberá entregarse a las instancias correspondientes para cumplir con la sentencia. De no presentarse dictarán en su contra una orden de captura. Hasta ahora no se produjo la detención del ex dirigente porque se esperaba la decisión de la Sala de Apelaciones para que la prisión sea efectiva.



Martín Ticona Maquera, abogado defensor del ex dirigente, adelantó que presentará recurso de casación para que el caso sea visto en la Corte Suprema de Justicia, la cual sería la última instancia.



Ticona dijo que evaluarían junto a su patrocinado si se pondrá a derecho o pasará a la clandestinidad a la espera que su caso sea resuelto a su favor en la siguiente instancia.



“Los magistrados de la Sala de Apelaciones, solamente se ratificaron en lo actuado por los jueces de la primera instancia. No valoraron los argumentos que presentamos, donde señalamos que no había ninguna prueba real para condenarlo a cárcel efectiva”, refirió Ticona.



Las resoluciones de sentencia dictada en primera instancia, contra los otros nueve procesados junto a Walter Aduviri, también fueron ratificados, es decir, ellos han sido absueltos de la acusación por el delito de extorsión agravada por falta de elementos probatorios.



Mientras se desarrollaba la audiencia dentro de la Corte Superior de Justicia de Puno, en el exterior un pequeño grupo de simpatizantes arengaban por la inocencia de Aduviri Calizaya, quien estaba proyectando su candidatura para ser elegido como Gobernador Regional de Puno en las próximas elecciones regionales y locales.



Como se recuerda, la noche del 26 de mayo del 2011, luego de varios días de paralización indefinida donde la ciudad de Puno fue tomada y sitiada por pobladores aimaras que rechazaban el proyecto minero Santa Ana de la compañía Bear Creek, varios grupos de huelguistas radicalizaron sus protestas saqueando e incendiando locales públicos de Sunat, Aduanas, Contraloría, Gobernación, así como diferentes empresas privadas.



Además, en dichas protestas fueron bloqueadas las dos principales carreteras que unen a la región Puno con la frontera a Bolivia, impidiéndose la circulación de vehículos de toda clase, perjudicando a miles de viajeros, entre ellos turistas extranjeros, lo que provocó graves problemas económicos para diversos sectores de la región Puno.