El superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, dijo este martes que el 20% de los 400 mil ciudadanos venezolanos en Perú ingresaron al país con su cédula de identidad y el 80% con su pasaporte. Desde este sábado 25 de agosto, todos los venezolanos deberán portar con este documento como requisito para entrar al país.

Eduardo Sevilla, superintendente de Migraciones, dijo esta mañana en diálogo con Canal N que se ha tomado esta decisión luego de diversos peritajes hechos a la cédula de identidad venezolana.

"Luego de diversos peritajes, se concluye que (la cédula de identidad) no es un documento que tenga las medidas de seguridad. La huella dactilar no es legible, tiene datos elementales y dado que no resultaba un documento confiable, podría propiciar que elementos que podrían ser nocivos a la tranquilidad ingresen con una identidad suplantada", sostuvo Sevilla.

Agregó que "frente a la cifra a este enorme desplazamiento, es muy conveniente poder contar con esta medida de pasaporte porque así se contribuye a la seguridad y al orden interno".

Según refirió Sevilla a RPP, "los extranjeros que cometieron ilícitos penales no habían ingresado con pasaporte, habían ingresado con cédula de identidad. Se han realizado peritajes al documento y no es confiable, es altamente falsificable".

-La TMF-



La Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) es un beneficio al cual se han acogido cientos de ciudadanos venezolanos, pues permite su movilidad entre la frontera de Colombia y Venezuela.

"Hay cientos de miles de venezolanos que se han acogido al beneficio de la TMF. Colombia es quien tiene la frontera terrestre con Venezuela. No Ecuador ni Perú. Es comprensible que el gobierno colombiano haga un análisis", dijo Sevilla.

Precisó que la TMF "permite al venezolano poder ingresar al territorio colombiano, pero a los departamentos fronterizos. No va a llegar más al interior. Entonces, puede desarrollar actividades que le permite regresar: puede estar 7 días y luego puede volver. Es una facilidad para conseguir alimentos, asistencia médica".

Como se sabe, Colombia, por tema de reciprocidad, le solicita pasaporte a los ciudadanos venezolanos.

Finalmente, Eduardo Sevilla adelantó que el próximo martes 28 las autoridades migratorias de Colombia, Ecuador y Perú tendrán un encuentro en la ciudad de Bogotá (Colombia) para poder articular e intercambiar visiones sobre este proceso migratorio que se vive en la región.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe