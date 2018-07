GFK: 89% de informados cree que la “señora K” es Keiko Fujimori

El 67% de la ciudadanía dice haber escuchado el audio entre el suspendido juez supremo César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo en el que se hace una alusión a coordinaciones para una reunión con la "señora K".

Así lo revela la más reciente encuesta de GFK, publicada en "La República", en donde 27% afirma no haber oído la grabación y 6% prefiere no opinar al respecto.

Asimismo, el 89% de las personas informadas sobre el audio dijo creer que al mencionarse a una “señora K”, de la “fuerza número 1”, se hace referencia a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En ese marco, el 2% opina que la alusión, en realidad, se dirige al suspendido congresista Kenji Fujimori, mientras que el 2% sostiene que se hace referencia a otro personaje. Completa el cuadro un 7% que prefiere no responder a la pregunta.

En su defensa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya ha rechazado que ella haya solicitado una reunión con el empresario Antonio Camayo. Ha remarcado, además, que nunca ha estado en su vivienda.

"Señores , yo soy solo responsable de mis palabras y mis actos”, refirió Keiko Fujimori el último jueves.

-Crisis judicial-

Asimismo, el sondeo de GFK también da cuenta de que un 71% sí ha escuchado sobre los audios que implican a fiscales, jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en presuntos casos de favores y negociados.

Un 27%, por su parte, menciona no haber oído del asunto, en tanto que un 2% no sabe o no opina.