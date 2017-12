Alberto Fujimori no será procesado por el Caso Pativilca El ex presidente no solamente recibió el indulto humanitario de parte de PPK, sino también el derecho de gracia

La gracia presidencial conlleva que Alberto Fujimori se salve de ser procesado y juzgado por el Caso Pativilca, donde al ex mandatario se le acusa de ser responsable de la matanza de seis personas en 1992 a cargo del Grupo Colina. (Foto: AP) La gracia presidencial conlleva que Alberto Fujimori se salve de ser procesado y juzgado por el Caso Pativilca, donde al ex mandatario se le acusa de ser responsable de la matanza de seis personas en 1992 a cargo del Grupo Colina. (Foto: AP) AP