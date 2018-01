Cayetana Aljovín divide su agenda entre viajes para supervisar los trabajos de reconstrucción en el norte del país y reuniones diplomáticas. Pendiente de la crisis en Venezuela, aprovecha una pausa en su trabajo para hablar de la Cumbre de las Américas, el indulto a Alberto Fujimori, entre otros temas de coyuntura.

—La cartera de Relaciones Exteriores es la tercera que lidera en menos de dos años. ¿En esta preferiría tener un plazo largo de trabajo?

El presidente quiere una cancillería moderna, pro inversiones, que pueda atraer el interés de inversionistas e industrias culturales, y pensó que yo reunía ese perfil. Los plazos los definirá él. La idea es continuar lo emprendido. La política exterior no puede ser una política de gobierno, sino de Estado. Tenemos que profundizar en la Alianza del Pacífico y trabajar para ingresar a la OCDE. También en el Grupo de Lima, en el cual el Perú es un líder, y buscar los caminos para que la paz regrese a Venezuela.

—La crisis venezolana marca la agenda exterior del Perú. ¿Cuáles son las próximas acciones por tomar en ese campo?

Hemos sido críticos y enérgicos en esta última declaración del Grupo de Lima, en la cual se unieron dos nuevos países: Santa Lucía y Guyana. Rechazamos el llamado a elecciones en el primer cuatrimestre del año y, del grupo que estaba negociando el entendimiento entre la oposición y el oficialismo, ya México dejó de ser observador. La crisis ya no es solo de Venezuela, sino de la región. Hay 500.000 venezolanos viviendo en Colombia, casi 100.000 en el Perú y otro tanto en Ecuador, Brasil, Chile o Guyana.

—¿El Perú reconocerá como presidente a quien resulte elegido en las elecciones convocadas por el Gobierno de Venezuela?

Reconocerá al presidente que sea fruto de una elección transparente, limpia y democrática.

—Condiciones que no reúnen las recientemente convocadas.

El Perú reconocerá al presidente si ese proceso reviste las condiciones de una elección democrática. Actualmente, solo pueden participar quienes fueron parte de las elecciones municipales, con lo cual se deja de lado a opositores. Esperamos una elección con observadores internacionales. Tiene que darse todo un conjunto de condiciones para reconocer al próximo gobierno de Venezuela. Hoy por hoy, [el proceso electoral] no calzaría en ese conjunto de condiciones.

—El opositor venezolano Antonio Ledezma se reunió tanto con el presidente Kuczynski como con usted. ¿Qué se lleva de ese diálogo?

Las reuniones privadas no las puedo comentar, pero explicó la situación por la que atraviesa Venezuela. Junto con su esposa, nos relató lo vivido.

—¿Conversaron sobre la posible visita de Nicolás Maduro a Lima para la Cumbre de las Américas de abril?

El Perú es el anfitrión y, como práctica internacional, tiene que invitar a todos los países.

—Si Maduro decide participar, ¿se lo recibirá?

No hemos recibido ninguna comunicación al respecto. Responder eso sería especular.

—¿Sería coherente que el Perú encabece el Grupo de Lima abiertamente en contra de ese gobierno antidemocrático y que a la vez pueda recibir a quien lo lidera?

La cumbre justamente tiene como objetivo tratar el tema de gobernabilidad y corrupción. Pero, como te digo, no puedo dar ninguna opinión porque no he recibido ninguna respuesta formal. Mal haría en adelantarme a algo que no ha sucedido.

—El vocero de la bancada oficialista, Gilbert Violeta, pidió que no se reciba a Maduro. ¿Declararlo persona no grata es una posibilidad?

Esa es su opinión. Conversamos y le transmití lo mismo: no hay ninguna acción que podamos tomar.

—¿Recibirlo no depende del Perú?

La Cumbre de las Américas es una cumbre de países, no de gobiernos. Aunque al final el país anfitrión sí tiene una palabra al respecto.

—Esta semana el gobierno amplió el plazo para solicitar el permiso temporal de permanencia para ciudadanos venezolanos.

Sí. Hay un editorial muy bueno de El Comercio [publicado el viernes]. Es una mirada adecuada a lo que implica esa inmigración: una oportunidad y un tema de solidaridad, coherencia y reciprocidad.

—¿Cómo garantizar que peruanos no aprovechen la situación para contratar a ciudadanos venezolanos en condiciones de informalidad?

La superintendencia laboral será muy estricta en la verificación de esos contratos. En el Perú no se puede dar una explotación de venezolanos. Las condiciones que se apliquen a un peruano se aplicarán a un venezolano. Para eso está el Estado.

—Señaló que una de sus tareas será fortalecer la imagen del Perú para atraer inversiones. ¿Es posible hacerlo con el ruido político actual?

Muchas de las reuniones que he tenido con embajadores están vinculadas a empresas que quieren invertir. No he notado ningún ruido político afectando las inversiones.

—¿Tampoco nota un impacto del indulto humanitario a Alberto Fujimori en la comunidad internacional?

Ningún país se ha pronunciado. Reconocen que es un tema de política y de derecho interno. Una prerrogativa que está en la Constitución.

—Muchos de quienes critican el indulto sostienen que fue parte de una negociación. ¿Qué puede decir al respecto?

El indulto fue humanitario. El presidente se manifestó en varias oportunidades sobre que si existían las condiciones para darlo, sustentado por una situación médica, lo haría. Además, la solicitud de indulto se presentó tres días antes de que empiece el proceso de vacancia. ¿Dónde está la negociación?

—En campaña y como presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski dijo expresamente que no firmaría un indulto a Alberto Fujimori.

Dijo que lo más apropiado era dictar una ley para que personas mayores cumplan su sentencia en domicilios. El proyecto se presentó y no prosperó. Después manifestó, hace varios meses, su posición a favor del indulto.

—Si la Corte IDH llegara a pronunciarse en algún momento contra esa decisión, ¿el fallo se acatará?El 2 de febrero habrá una audiencia para evaluar la ejecución de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Qué dicen estas? Que el Perú investigue, procese a los responsables, los sancione y repare a las víctimas. Todo eso ocurrió. El Perú, a mi entender, ha cumplido con la ejecución. El indulto es un tema de derecho interno.



—El portal argentino Infobae reveló a inicios de enero un presunto plan que habrían tenido diplomáticos de Corea del Norte para asesinar a funcionarios estadounidenses en el Perú. ¿La cancillería conocía esa información?

Recibimos información de que esos funcionarios estaban realizando prácticas ajenas a la función diplomática y por eso se los expulsó. Salieron el 7 de enero y ya no hay ningún funcionario norcoreano en el Perú.

—¿Prácticas ajenas a la función diplomática vinculadas a la información de Infobae?

Lo que puedo decir es que no estaban realizando las prácticas que de acuerdo a la Convención de Viena tiene que cumplir un diplomático.

—¿A este hecho confuso se debió la emergencia por amenaza propalada el año pasado desde la embajada estadounidense?

No lo sé. Pero, como te digo, ya no hay ningún funcionario norcoreano en el Perú.

