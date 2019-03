Antonio Abruña: “Puede haber presiones, pero debemos actuar con responsabilidad”

El rector de la Universidad de Piura (Udep), Antonio Abruña Puyol (64 años) fue elegido representante de las universidades privadas para integrar la comisión especial que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En diálogo con El Comercio, destacó la importancia de su función y dijo que las ideas políticas no deben interferir.

—¿Cuál es su expectativa sobre la función que deberá desempeñar?

Es una responsabilidad muy grande. Antes de que se publicara la ley [orgánica de la JNJ], sabía que iba a haber un representante de las universidades privadas con 50 o más años [de creación]. Más allá de las posibles dificultades que pudo haber, se ha llevado la elección correctamente.

—¿Cuál debería ser el criterio para elegir a los miembros de la JNJ?

Lo que todos los miembros de la comisión debemos considerar es que la JNJ es un órgano muy importante, porque designa, ratifica o destituye a jueces y fiscales. El marco de la elección de los miembros tiene dos aspectos: profesional, que el candidato sepa de Derecho; y personal, que sean personas probas y con muestras de haber actuado correctamente.

—¿Las simpatías o convicciones políticas pueden interferir en la labor que desempeñará?

Yo soy un hombre de Derecho, no tengo filiaciones [políticas] específicas, no coincido con ningún partido. Al mismo tiempo, el país nos pide dejar de lado cualquier idea política para elegir con objetividad e igualdad: tener la capacidad de actuar conforme a Derecho.

—¿Qué obstáculos se podrían presentar en este proceso?

No se me ocurren, creo que debemos actuar a conciencia. Quizá puede haber presiones, no lo sé, pero puedo asegurar que, de mi parte, pondré todos los medios a mi alcance para actuar con responsabilidad. Y me imagino que todos los miembros de la comisión se dan cuenta de la importancia del encargo que se nos ha otorgado.

—¿La JNJ es la solución a la crisis del sistema judicial?

Las soluciones pueden ser muchas. Para todo Poder Judicial es necesario que haya un órgano que elija profesionales con criterios objetivos. Me parece apropiado que solo estén abogados. Cualquier organización está conformada por personas, y en última instancia depende de ellas. Por muy perfecta que sea la organización, si las personas no están dispuestas a actuar correctamente, [la institución] no va a funcionar.

—¿Hizo bien el presidente Martín Vizcarra de convocar a un referéndum?

Más que en el pasado, quiero pensar en el futuro, en la labor que tenemos, y ojalá realicemos con profesionalismo y en los términos que la sociedad espera. El trabajo que hagamos puede sembrar esperanza en los ciudadanos, y todo eso redunda en el desarrollo del país.

—¿Podemos tener la garantía de que la JNJ será mejor que el CNM?

Uno nunca tiene garantías en la vida, pero vamos a hacer todo lo necesario para que así sea. Me alegra saber que podemos hacer que el Poder Judicial funcione en un Estado de Derecho, que sea profesionalmente de primer nivel y además independiente. Que mejore y sea ese PJ que ayuda a tener paz y, por tanto, a desarrollarnos. Que sea más justo para todos.