El Apra apoyará interpelación a la ministra Flor Pablo

El vocero del Apra, Mauricio Mulder, informó que su bancada apoyará la propuesta de interpelar a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, por el contenido con connotación sexual que aparece en textos escolares.

Mulder detalló que respaldarán esa iniciativa de Fuerza Popular, pero sin el interés de censurar a la ministra.

“Claro que sí [apoyaremos la interpelación]. Lo que no creo que daba ocurrir es una censura. La interpelación no es para ‘cuadrarla’, sino para que cuente, explique y diga quiénes son las personas que hicieron esto”, dijo.

El portavoz del Apra agregó que la ministra “ha tomado el toro por las astas” al reconocer el error en los textos escolares y retirar a los responsables. Por ello, solo apoyarán que responda ante la Representación Nacional.

Por su parte, el portavoz de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, dijo que su grupo está evaluando la decisión y “lo más probable es que sí la apoyemos”.

“El tema está en estudio, pero lo más probable es que sí la apoyemos. Mi bancada ha presentado una moción para que se cree una comisión investigadora que alcance a cinco gestiones ministeriales. Creo que [la interpelación] sería complementaria a la investigación”, dijo.

-Cuestionan la propuesta-

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, informó que su bancada no apoyará la interpelación porque “la ministra, quien recién ha asumido el cargo, ha sido clara en deslindar con los responsables y ha invocado a una investigación”.

Flor Pablo asumió el cargo de ministra de Educación hace un mes, en reemplazo de Daniel Alfaro. Además, responsabilizó a la gestión anterior de los errores encontrados en textos escolares.

El portavoz alterno de Frente Amplio, Hernando Cevallos, dijo que “a Fuerza Popular le gustaría presentar una interpelación por cualquier cosa que hable de igualdad de género”, por lo que no está de acuerdo con esa iniciativa.

“Una cosa es que nosotros evitemos cualquier forma de educación pornográfica y otra es que tratemos de ocultarles a los niños una realidad. Tal como está, me parece que no [apoyaremos la moción]. Aún no hemos conversado como bancada, pero hay otros temas muchos más trascendentes en estos momentos”, dijo.