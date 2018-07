La propuesta del presidente Martín Vizcarra para someter a referéndum la reelección de los congresistas provocó diversas reacciones de las bancadas. Algunos miembros de los grupos parlamentarios han cuestionado su posible efectividad y ven poco viable que pueda ejecutarse. Otros han expresado su respaldo a la iniciativa.

Mauricio Mulder (Apra) dijo que está totalmente de acuerdo con la mayoría de las propuestas, sobre todo con las de la reforma judicial, pero cuestionó que el mandatario haya incluido en el debate el tema de la no reelección de los legisladores.

"Estoy en desacuerdo, eso es puro populismo. El problema que hay en el Congreso no se resolverá con la no [re]elección de parlamentarios, pero si Vizcarra cree que sí, bueno, debatiremos el tema", declaró luego de que culminara el mensaje a la nación del presidente.

Agregó que el mandatario no tiene la facultad para convocar a un referéndum. Señaló que primero debe presentar un proyecto de ley, y si esa iniciativa es aprobada por menos de 87 votos, entonces recién se podrá someter a la consulta popular para no ir a una segunda votación (que debería realizarse en otra legislatura).

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) indicó que, si bien en el tema del referéndum no se opone, esa propuesta debería estar acompañada de otras medidas, como el voto voluntario y acortar el período presidencial de cinco a cuatro años.

No obstante, indicó que debe recordársele al presidente que el referéndum no lo puede plantear él, sino que primero debe formularse una ley para que luego sea sometida a referéndum.

Su compañero de bancada Yonhy Lescano dijo que apoya la no reelección de congresistas, pero precisó que esa no es la solución, pues recordó que actualmente hay muchos legisladores que han sido elegidos por primera vez y que están metidos en graves problemas.

Richard Acuña (Alianza para el Progreso) manifestó que si bien la propuesta ha causado polémica, "a nosotros solo nos queda acompañar este tipo de iniciativas que buscan conocer lo que quiere la ciudadanía, y si esta quiere la no reelección, no nos opondremos a ella".

La congresista Marisol Espinoza, también de APP, se mostró de acuerdo con la iniciativa presidencial. Recordó que un miembro de su bancada (Eloy Narvaez) había propuesto anteriormente un proyecto que planteaba prohibir la reelección de los parlamentarios.

Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, consideró que no es correcto ni preciso el planteamiento de Vizcarra. "No le han pasado el dato completo al presidente. No le han dicho que para ir al referéndum previamente tiene que haber una ley aprobada para ser sometida a la consulta", dijo.

La legisladora consideró que actualmente no se dan las condiciones para que prospere una iniciativa así. Explicó que como la no reelección de congresistas es una modificación constitucional, se necesitan dos legislaturas para su aprobación (en el caso de que no se apruebe en el Parlamento un proyecto de ley sobre el tema) y no se llegaría a tiempo para hacer el referéndum en las elecciones de octubre, como ha dado a entender el mandatario.

"Los problemas del Congreso y del país no se agotan con el referéndum, sino con políticas públicas que se tienen que trabajar de manera conjunta por el Ejecutivo y el Legislativo", manifestó la parlamentaria de Fuerza Popular.