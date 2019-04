Barata dice que Toledo le pidió interceder en otro soborno

En su cuarta y última declaración de la semana ante fiscales peruanos en Curitiba (Brasil), el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata señaló que el ex presidente Alejandro Toledo no solo le increpó para que le pagase el total del soborno acordado por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, informaron fuentes de El Comercio.

Según el testimonio de Barata, el ex jefe del Estado –prófugo en Estados Unidos desde el 2017– también le pidió que intercediera ante otras constructoras para el pago de coimas por la ejecución del tramo 4 del mencionado proyecto.

Sin embargo, no se conoce a cuánto ascendería la coima que menciona Barata por el tramo 4.

Ese trecho de la obra fue asignado finalmente al consorcio Intersur, formado por las empresas brasileñas Camargo y Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez.

Barata incluso precisó que Toledo le explicó que no podía adjudicarse a Odebrecht tres tramos de la carretera y que Intersur tenía interés en el tramo 4. Así, acordaron que esa última parte iría para el referido consorcio y que la firma a la que Barata representaba presentaría una propuesta económica muy alta, con el fin de que no ganara la obra.

El abogado Roberto Su, defensor del ex presidente Toledo, confirmó a este Diario que así fue la declaración de Jorge Barata. “El testigo tiene que probar lo que dice. De lo contrario, su dicho no vale”, agregó.

Por otro lado, de acuerdo con lo relatado por el ex directivo de Odebrecht, Avraham ‘Avi’ Dan On –hombre de confianza del ex jefe del Estado– lo contactó más de una vez para que hablara con directivos de Intersur, puesto que no cumplían con pagar el total de la coima.

Barata agregó que solo en una ocasión transmitió la inquietud del ex mandatario a Marcos de Moura Wanderley, ex directivo de Camargo y Correa en el Perú.

Al respecto, el abogado de Intersur, Robert Meza, afirmó que las declaraciones reveladas son presunciones de Barata. “Solamente presume, pero no sabe de montos porque no ha participado”, comentó tras el interrogatorio en Curitiba.

El miércoles, Jorge Barata contó que Odebrecht pagó US$27 millones para Toledo a través de Josef Maiman, amigo del ex presidente, en sobornos por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Explicó que, además de esa cantidad, a finales del 2006 se le dieron US$4 millones al líder de Perú Posible como adelanto.



—Ratifica coima—

Por otro lado, el ex directivo de Odebrecht ratificó que pagó más de US$700 mil a Juan Carlos Zevallos, ex jefe de Ositrán, a cambio de la emisión de certificados de avances de obras de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Zevallos –quien cumple una orden de prisión preventiva– otorgó 18 de esos certificados para Odebrecht. Los documentos fueron emitidos del 2007 al 2009, durante el segundo período presidencial de Alan García.

El soborno de Odebrecht habría sido depositado a Zevallos en cinco ocasiones entre el 2008 y el 2013, según la información remitida por la jueza de instrucción del Principado de Andorra, Canolic Mingorance Cairat.

Los primeros pagos habrían sido de US$50 mil y US$100 mil en el 2008. En el 2009 se habrían hecho otras dos entregas, de US$50 mil y US$80 mil. Y en el 2013, de US$500 mil.

En reiteradas ocasiones, la defensa legal de Zevallos ha negado estas imputaciones. El ex jefe de Ositrán ha negado que se haya reunido con Jorge Barata o que lo conozca.



—Agradecimiento—

Por otro lado, Barata reiteró que la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán le agradeció vía telefónica por el aporte de US$3 millones que Odebrecht habría dado para la campaña contra la revocación.

Acotó que tuvo más de una conversación con Villarán. Rememoró, por ejemplo, que una vez lo llamó para confirmarle la donación que José Miguel Castro, ex gerente municipal de su gestión, había solicitado.

Barata refirió que conoció a la también ex candidata presidencial cuando era alcaldesa de Lima y la visitaba para conversar sobre la concesión Rutas de Lima, cuyo contrato se firmó el 9 de enero del 2013.

Según esta versión, la empresa decidió apoyar al No, porque Villarán tenía el respaldo de la prensa y porque quería tener un acercamiento a ella, quien fue crítica con el Cristo del Pacífico, monumento donado por Odebrecht en el segundo gobierno de Alan García.

El Comercio intentó comunicarse con Iván Paredes, abogado de la ex alcaldesa, pero no atendió nuestras llamadas.