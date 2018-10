Para el primer ministro César Villanueva, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no puede estar “un minuto más” en el cargo. Califica como una amenaza inaceptable al último pronunciamiento del titular de Ministerio Público.

—¿Cómo toman las frases del fiscal Pedro Chávarry?

Las tomamos como una velada amenaza, inaceptable y, además, innecesaria. El presidente Martín Vizcarra puede ser investigado, pero no puede ser amenazado por quien va a investigarlo. Que Chávarry se deje de amenazas y menos al presidente. Cuando el titular del Ministerio Público se expresa de esa forma demuestra que ha perdido el sentido de la racionalidad y el equilibrio que le corresponde. Ha roto todos los cánones de la propia Constitución, ya que el artículo 159 define sus funciones. Debe renunciar porque pone en riesgo la correcta administración de justicia en el país.

—¿Espera reaperturas de investigaciones fiscales ya archivadas contra el presidente Martín Vizcarra?

Lo está diciendo el propio fiscal al aludir [en su publicación de Twitter] a “46 denuncias”. El presidente no se opone a cualquier investigación. El delito y la indignación nuestra se da por cómo están utilizando eso para amenazarlo. Chávarry está utilizando el cargo y los casos que ya fueron investigados y archivados para intentar desestabilizar al gobierno. Pero eso no nos hará dar marcha atrás.



—¿A qué atribuye la reacción de titular del Ministerio Público?

A algún temor que tiene que verse desde el Congreso. Justo cuando hay una apatía para ver el caso de Pedro Chávarry y revisar el de César Hinostroza, el fiscal sale con una velada amenaza. Chávarry no debe estar un minuto más en el cargo. Es curiosa esta coincidencia.

—¿Ve algún vínculo entre los dichos de Chávarry y el accionar de la oposición?

En política no hay coincidencias. Evaluar la actuación del fiscal le corresponde al Parlamento. No se pueden poner de costado y dejar pasar atrevimientos como este. Chávarry se ha descalificado enormemente.

—La Comisión de Constitución ha aprovechado el debate sobre bicameralidad para discutir nuevos cambios en las reglas de juego de la cuestión de confianza. ¿Una modificación de dichos artículos sería tomada por el Ejecutivo como una desnaturalización de la reforma constitucional?

Totalmente. Nada tiene que hacer una cosa con la otra. Nosotros nos mantenemos tranquilos pero con firmeza. Lamentamos que el Congreso se demore tratando cosas que no corresponden. Aun así, mantenemos la expectativa de que esto se haga en las fechas acordadas por el propio Parlamento. Debo reconocer el interés público mostrado por el presidente Daniel Salaverry, pero los congresistas nos están demostrando que no se concentran en aquello que deben sino en agregar cosas que no corresponden y que sí desnaturalizarían las reformas propuestas.