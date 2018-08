El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseveró que no renunciará al cargo luego de admitir que sí había asistido a una reunión en casa de detenido empresario Antonio Camayo —presunto miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto—, pese a que anteriormente lo había negado.

En diálogo con “Exitosa”, Chávarry reiteró que aceptó una reunión con periodistas en casa de Camayo a propuesta de colegas a fin de contrarrestar “una campaña injusta” contra su elección como fiscal de la Nación. En ese entorno se encontraba el suspendido juez supremo César Hinostroza.

“Lo que busca esta gente con sus ataques es que yo me aparte. Pero yo no tengo motivo por qué. No he cometido ningún delito”, aseveró.

Asimismo, consideró que se le critica por sus recientes decisiones en torno al Caso Lava Jato. “El Caso Lava Jato, para mi entender, es el gran problema que tengo con la gente que no quiere que esto se investigue”, afirmó.

Previamente, en una entrevista con El Comercio difundida hoy, Chávarry cambió la versión dada días atrás ante la difusión de audios y aceptó haber participado en la reunión en la casa de Camayo.

Chávarry aseveró a este Diario que no sabía de quién era la casa donde se dio la reunión y agregó que si negó la misma fue debido a los cuestionamientos contra Hinostroza, aunque afirmó no haber tenido la intención de mentir. "Sí, fue un error, debo admitirlo, pero no lo hice con un afán de esconder nada ilegal; por el contrario, lo que yo quería era establecer una estrategia para que mi institución estuviera limpia y fuera transparente", se justificó.