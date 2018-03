La más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos a nivel nacional revela que el 81% de la población no conoce el nombre del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien ha sido antes gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes y Comunicaciones.

El sondeo evidencia que el 10% de los encuestados tiene una impresión favorable del hoy embajador en Canadá, mientras que un 6% mantiene una desfavorable. Asimismo, indica que un 3% no precisó su opinión al respecto.

Esta cifra se da en el marco de la presentación de una segunda moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En ese sentido, de proceder la misma, el presidente tendría que dejar el cargo, y sería Martín Vizcarra quien, de no renunciar a la vicepresidencia, asumiría constitucionalmente la jefatura de Estado.

Al respecto, tanto la primera ministra Mercedes Araoz como diversos legisladores oficialistas le han exigido a Martín Vizcarra que precise si renunciará en caso de que se produzca la vacancia.

“[Vizcarra] no debería esperar más para pronunciarse. Su silencio tiene un mensaje y no es positivo para la democracia. No podemos admitir que se ponga de costado”, señaló Gilbert Violeta.

“Mira, yo quisiera escuchar su voz también pero finalmente me dice que está trabajando”, declaró Mercedes Aráoz.

Hasta el momento, el primer vicepresidente no ha emitido pronunciamiento alguno.

─Ficha técnica─

La encuesta nacional urbano rural se realizó del 7 al 9 de marzo del 2018 con una muestra de 1.254 hombres y mujeres mayores de 18 años. Margen de error: +/- 2,8%. Nivel de confianza: 95%.



