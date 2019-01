El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, se mostró “totalmente preocupado” por la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

“Estoy totalmente preocupado por la situación por la cual atraviesa el sistema de justicia del país”, manifestó el juez en diálogo con El Comercio.

“En mi resolución [de prisión preventiva contra Keiko Fujimori] había argumentado que el actual fiscal de la Nación estaba siendo presionado por un partido político. Concretamente había dicho que el partido político había decidido tramitar individualmente sus denuncias a fin de recibir favores por parte de la fiscalía de la Nación”, agregó.

Richard Concepción Carhuancho resaltó el trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, jefe y miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, respectivamente.

Consideró que son “íconos” de una nueva generación de fiscales que se conducen con independencia.

“Si bien en algunas decisiones no les he dado la razón, sí quiero decir que reconozco la valía de estos fiscales que se han estado conduciendo con independencia, de tecnicismo jurídico”, sostuvo.

Según aseguró hoy Pedro Chávarry, Vela y Pérez no habrían respetado la jerarquía funcional del Ministerio Público. Aseguró que el ex coordinador del equipo especial no respondió a sus pedidos de información.

Al respecto, Richard Concepción Carhuancho enfatizó que tanto fiscales como jueces, en algunos casos como en los procesos de colaboración eficaz, están en la obligación de mantener la reserva. “Y no estamos obligados a informar”, precisó.

“Si existe un intento o una consumación de captura de las instituciones, no podemos estar impávidos frente a situaciones de ese tipo", concluyó el magistrado.