La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, afirmó que no tiene ningún grado de amistad con el suspendido juez supremo César Hinostroza, esto tras difundirse un nuevo audio, de IDL Reporteros, en el que mencionan su nombre.



“Primero, no es mi voz, son personas que hablan de mí. Segundo, se atribuyen una amistad conmigo que no tengo y menos con el señor Hinostroza, no sé quién es el otro interlocutor”, refirió Luz Salgado en diálogo con El Comercio.

En el audio, grabado el viernes 5 de enero de 2018, el suspendido juez supremo indica a una persona a quien llama César (aún no identificada) que la legisladora “es amiga”. “Es amiga, ah. Cualquier cosa, Luz es amiga, ¿ya?”, dijo Hinostroza.

La congresista Luz Salgado sostuvo que sí conoce a César Hinostroza, pero por temas protocolares.

Recordó que cuando fue presidenta del Parlamento (2016-2017) participó en actividades oficiales en el Poder Judicial, a las que asistieron vocales supremos, entre los que se encontraba César Hinostroza.

“Conozco al señor Hinostroza seguro y tendrán fotos de él conmigo en actividades protocolares cuando fui presidenta [del Congreso], pero no tengo ningún grado a amistad con él, no he estado en fiestas, no he estado en reuniones privadas [con él]”, señaló.

“Que no embarren tan rápidamente las honras de las personas, apareció en un audio y ya, es delincuente. No puede ser. Estamos cayendo en una desgracia realmente como país al manchar las honras de las personas”, agregó.

Ante una eventual indagación preliminar en su contra a nivel de la Comisión de Ética del Parlamento, la fujimorista Luz Salgado manifestó que, en todo caso, también tendrían que llamar a otras personas que han sido mencionadas.

“Me parecería grave. Es decir, si a todos los que mencionan vamos a meter a Ética me parece que estamos cayendo en una tremenda provocación para desestabilizar al país”, expresó.